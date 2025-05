“Andate a votare”, 38 sindaci fiorentini firmano l'appello: Tra questi anche gli 11 dell’Empolese Valdelsa

38 su 41: sono i sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze che ad ora hanno aderito all’appello per la partecipazione ai referendum dell’8-9 giugno su lavoro e cittadinanza. Hanno già sottoscritto l’appello (promosso da Ali, Autonomie locali italiane) i sindaci di Roma, Napoli, Torino, Bologna, Milano e altre decine di primi cittadini di tutta Italia.

I sindaci firmatari considerano il voto referendario un “appuntamento democratico rilevante, che offre a tutte e tutti la possibilità di incidere direttamente su temi che riguardano la vita quotidiana, il lavoro, i diritti e la cittadinanza” e ritengono doveroso “promuovere e incoraggiare la partecipazione” anche per ridurre “la distanza tra le istituzioni e i cittadini” perché la “forza della democrazia si misura anche nella capacità di ascoltare e coinvolgere”.

Secondo i primi cittadini, “i referendum vertono su temi decisivi nel presente e per il futuro, sui diritti del lavoro e su quelli di cittadinanza per i nuovi italiani, e sono un’opportunità per riflettere insieme, per discutere nel merito delle questioni proposte, e per esprimere una volontà collettiva attraverso il voto” e si devono invitare "tutte e tutti a informarsi, a discutere, a confrontarsi, e soprattutto a recarsi alle urne”.

Il richiamo finale dell’appello, rivolto a tutti i sindaci e le sindache italiani affinché aderiscano, recita: “L’8 e 9 giugno esercitiamo un diritto fondamentale: partecipiamo al referendum. Facciamolo come gesto di cittadinanza attiva, di fiducia nella democrazia, di impegno per una società più consapevole, giusta e partecipata”.

Dice Bernardo Marasco, segretario generale Cgil Firenze: “Firenze e la sua provincia si confermano territori amministrati da persone che ritengono la democrazia un valore fondante. La quasi totalità dei sindaci invita a recarsi alle urne l’8-9 giugno e questo rappresenta un gesto importante e significativo, soprattutto nel momento in cui esponenti del Governo e anche delle più alte cariche dello Stato invitano palesemente e vergognosamente a non andare a votare ai referendum. E’ giusto che ognuno si prenda le proprie responsabilità, la posta in gioco è alta: abbiamo di fronte una occasione che si presenta raramente, cioè poter cambiare concretamente le condizioni di vita e lavoro e al contempo dimostrare che la partecipazione e la democrazia restano pilastri del nostro vivere comune”

L’ELENCO COMPLETO

Ecco l’elenco dei 38 sindaci della Città Metropolitana di Firenze che ad oggi hanno aderito all’appello:

1. Bagno a Ripoli – Francesco Pignotti

2. Barberino di Mugello – Sara Di Maio

3. Barberino Tavarnelle – David Baroncelli

4. Borgo San Lorenzo – Leonardo Romagnoli

5. Calenzano – Giuseppe Carovani

6. Campi Bisenzio – Andrea Tagliaferri

7. Capraia e Limite – Alessandro Giunti

8. Castelfiorentino – Francesca Giannì

9. Cerreto Guidi – Simona Rossetti

10. Certaldo – Giovanni Campatelli

11. Dicomano – Massimiliano Amato

12. Empoli – Alessio Mantellassi

13. Fiesole – Cristina Scaletti

14. Figline e Incisa Valdarno – Valerio Pianigiani

15. Firenze – Sara Funaro

16. Fucecchio – Emma Donnini

17. Gambassi Terme – Sergio Marzocchi

18. Greve in Chianti – Paolo Sottani

19. Impruneta – Alessio Calamandrei

20. Lastra a Signa – Emanuele Caporaso

21. Marradi – Tommaso Triberti

22. Montaione – Paolo Pomponi

23. Montelupo Fiorentino – Simone Londi

24. Montespertoli – Alessio Mugnaini

25. Palazzuolo sul Senio – Marco Bottino

26. Pelago – Nicola Povoleri

27. Pontassieve – Carlo Boni

28. Reggello – Cristiano Benucci

29. Rignano sull’Arno – Giacomo Certosi

30. Rufina – Vito Maida

31. San Casciano in Val di Pesa – Roberto Ciappi

32. Scandicci – Claudia Sereni

33. Scarperia e San Piero – Federico Ignesti

34. Sesto Fiorentino – Lorenzo Falchi

35. Signa – Giampiero Fossi

36. Vaglia – Riccardo Impallomeni

37. Vicchio – Francesco Tagliaferri

38. Vinci – Daniele Vanni

L’APPELLO ALI COMPLETO

L’8 e 9 giugno prossimi i cittadini e le cittadine italiane saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari. Si tratta di un appuntamento democratico rilevante, che offre a tutte e tutti la possibilità di incidere direttamente su temi che riguardano la vita quotidiana, il lavoro, i diritti e la cittadinanza.

Come sindaci e amministratori locali, sentiamo il dovere di promuovere e incoraggiare la partecipazione a questo importante esercizio di democrazia. In un tempo in cui la distanza tra le istituzioni e i cittadini rischia di allargarsi, ogni occasione di coinvolgimento diretto è preziosa. Il referendum rappresenta uno degli strumenti più alti di partecipazione, attraverso il quale le persone possono contribuire a orientare le scelte del Paese.

La forza della democrazia si misura anche nella capacità di ascoltare e coinvolgere. In un momento in cui il dibattito pubblico è spesso dominato da sfiducia e cresce l’astensionismo elettorale, riconquistare lo spazio della partecipazione consapevole e informata è essenziale. I referendum vertono su temi decisivi nel presente e per il futuro, sui diritti del lavoro e su quelli di cittadinanza per i nuovi italiani, e sono un’opportunità per riflettere insieme, per discutere nel merito delle questioni proposte, e per esprimere una volontà collettiva attraverso il voto.

Partecipare significa assumersi la responsabilità di contribuire al bene comune. Significa affermare che la democrazia è viva, e che ogni cittadino ha voce e potere decisionale. Invitiamo quindi tutte e tutti a informarsi, a discutere, a confrontarsi, e soprattutto a recarsi alle urne.

L’8 e 9 giugno esercitiamo un diritto fondamentale: partecipiamo al referendum. Facciamolo come gesto di cittadinanza attiva, di fiducia nella democrazia, di impegno per una società più consapevole, giusta e partecipata.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze

