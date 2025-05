San Miniato celebra il 79° Anniversario della proclamazione della Repubblica

In occasione del 79° anniversario della Festa della Repubblica, il Comune di San Miniato organizza per domenica 2 giugno 2025 una serie di iniziative commemorative per rendere omaggio ai protagonisti della storia locale e alle vittime della guerra.

A Ponte a Elsa, le celebrazioni si apriranno alle ore 10.00 nell’area verde di via delle Camelie con un omaggio a Luciano Nacci, sindaco di San Miniato dal 1975 al 1985. A seguire, alle ore 10.30 in via Nazionale, si terrà la cerimonia in memoria di Bruno Falaschi, partigiano e sindaco del comune nel 1951 e nuovamente dal 1960 al 1964, in collaborazione con il Comitato “Bruno Falaschi”.

Alle ore 11.30, le celebrazioni si sposteranno a Molino d’Egola, dove presso i Giardini si svolgerà la deposizione di una corona d’alloro alla lapide in memoria delle vittime della Seconda Guerra Mondiale.



