Scaglia estintore contro porte a vetri dell'aeroporto di Firenze

Nella serata del 26 maggio, un uomo ha lanciato un estintore contro le porte a vetri del terminal dell’aeroporto di Firenze Peretola, danneggiando una delle vetrate che si è incrinata. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. L’autore del gesto sarebbe, secondo quanto riferito, un uomo senza fissa dimora che da tempo era stato notato aggirarsi nell’area dell’aeroporto.

Dopo l’episodio, l’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale con un’ambulanza. Sul posto è intervenuta anche la polizia per i rilievi e la gestione della situazione. La porta danneggiata è stata prontamente messa in sicurezza: chiusa al passaggio, delimitata con tendiflex e segnalata con appositi cartelli. L’aeroporto ha confermato che non ci sono stati disagi operativi né conseguenze per i passeggeri.

