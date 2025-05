Seconda edizione per il Torneo Open maschile “Città di Castelfiorentino”

Dopo il grande successo lo scorso anno della “prima”, si riaccendono i riflettori sulla seconda edizione del Torneo Open maschile “Città di Castelfiorentino” - Memorial Vieri Angelucci, organizzato sui campi in terra rossa della Polisportiva I’Giglio a Castelfiorentino, in collaborazione con Tennis on Tour e con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, dal 29 maggio al 7 giugno.

GRANDI NOMI AL VIA – Complice l’aumento di montepremi rispetto alla scorsa stagione, il torneo è stato in grado di richiamare a Castelfiorentino alcuni nomi importantissimi del panorama tennistico nazionale e di tagliare un traguardo notevole per la città: con i suoi 5.000 euro di premi messi a disposizione, il Memorial Angelucci è diventato per montepremi il secondo appuntamento tennistico regionale più prestigioso del 2025, subito dietro alle pre-qualificazioni agli Internazionali BNL del Match Ball a Firenze.

L’entry list di quest’anno è molto competitiva, e fa specie che dei primi otto tennisti al via, tutti con classifica almeno 2.3, ci siano soltanto due toscani, il colligiano Mattia Nannelli e il fiorentino Federico Guarducci, segno che l’evento possiede ormai l’appeal per attirare giocatori da tutta Italia. I principali favoriti saranno i 2.1 Alessandro Ingarao e Federico Campana: si tratta di due tra i più quotati “Seconda” nazionali, forti di un palmares di addirittura quattro titoli italiani vinti, con il siciliano Ingarao capace di trionfare nelle ultime tre edizioni dei Campionati Italiani di 2° Categoria a Cagliari. Partono in seconda fila, ma con ottime ambizioni, il 2.2 siciliano Andrea Motta, i 2.3 perugini Andrea Militi Ribaldi e Edoardo Betti e il romano Andrea Bacaloni, appena due anni fa classificato 2.1 e tra i primi 800 al mondo. Per il Granducato tenteranno di opporsi al dominio d’oltreconfine l’ex professionista fiorentino Pietro Fanucci, l’aretino Francesco Cartocci e il termale Emanuele Mazzeschi.

IL PROGRAMMA DEL TORNEO – Il torneo prenderà il via giovedì 29 maggio con le qualificazioni, mentre il tabellone principale inizierà lunedì 2 giugno. La finale del tennis sarà in programma sabato 7 giugno, a seguito della quale si terrà una cena sociale con musica dal vivo dei “Tres Hombres”: durante tutto l’arco della settimana decisiva saranno organizzate serate a tema, con la possibilità di cenare e assistere alle partite ad ingresso gratuito. Oltre al tennis, in questa dieci giorni straordinaria per lo sport valdelsano il circolo ospiterà anche un torneo amatoriale di padel e un’amichevole a squadre tra giovani tennisti della zona. Quale miglior modo, se non con una tale scorpacciata di sport e divertimento, per onorare la memoria del maestro Vieri Angelucci, amatissimo a Castelfiorentino e ancora oggi ricordato con grande affetto e commozione da tutti.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate