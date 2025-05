Sicurezza sismica nelle RSA: dalla Regione Toscana oltre 9,9 milioni di euro con il nuovo bando regionale

Con l’apertura del nuovo bando finanziato dal Programma Regionale FESR 2021-2027, la Regione Toscana sceglie di intervenire concretamente sulla sicurezza delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA), pubbliche e private accreditate, per garantire condizioni strutturali adeguate e sicure a chi vive e lavora in questi luoghi.

Il bando, approvato con decreto dirigenziale n. 10379 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURT del 28 maggio, mette a disposizione oltre 9,9 milioni di euro, destinati a interventi di miglioramento o adeguamento sismico, o – dove necessario – a nuove costruzioni. Le risorse potranno crescere fino a 11,7 milioni di euro grazie alla flessibilità concessa dalla Commissione Europea.

“La prevenzione sismica - dichiara l'assessora ad ambiente e protezione civile Monia Monni - è una politica di responsabilità e lungimiranza. Proteggere le strutture dove vivono le persone più fragili significa rendere concreta l’idea di uno Stato che non solo cura, ma si prende cura. Questo bando dà continuità a un impegno trentennale della Regione Toscana e dimostra che i fondi europei, se ben programmati, possono diventare strumenti di giustizia sociale e sicurezza collettiva”.

“Questa misura - aggiunge l'assessora alle politiche sociali Serena Spinelli - rappresenta un'opportunità per il miglioramento delle RSA pubbliche e private, nell'ottica della sicurezza e della qualità della vita delle persone anziane non autosufficienti residenti. Dopo il bando per l'efficientamento energetico, investire adesso risorse per sostenere le strutture pubbliche e private nel garantire spazi sicuri e più moderni è una scelta di primaria importanza, sempre nella direzione del rafforzamento del nostro sistema di welfare e dell'offerta sui territori".

Le domande potranno essere presentate dal 29 maggio al 14 luglio 2025, esclusivamente online tramite il portale “Sistema Fondi Toscana” (https://sft.sviluppo.toscana.it). Il bando riconosce specifiche premialità per le strutture pubbliche e per quelle già dotate di progettazione esecutiva o verifica tecnica depositata attraverso PORTOS.

Tutta la documentazione e la modulistica sono disponibili su:

• www.sviluppo.toscana.it

• www.regione.toscana.it/interventi-rsa-con-fondi-fesr-2021-2027

Fonte: Regione Toscana