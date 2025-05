Sos Bollette, Cordone (Lega) annuncia sportello informativo a Fucecchio

In merito alle iniziative in corso dai primi di maggio del corrente anno, denominate 'SOS BOLLETTE L'AIUTO DELLA LEGA', sul territorio di tutta la Toscana e nello specifico dell'Empolese Valdelsa - Valdarno Inferiore, Marco Cordone (Segretario di Fucecchio e Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze della Lega Toscana Salvini Premier), dichiara:" A prescindere dalle iniziative in corso da parte delle Sezioni locali della Lega, sia per Fucecchio - Valdarno Inferiore che per l'Empolese, iniziative di informazione alla cittadinanza per risparmiare sulle bollette di luce e gas, sarà bene ricordare che per entrare nel mercato a tutele graduali, c'è tempo fino al 30 giugno 2025. Tutti i dettagli e le informazioni si trovano sul sito di arera.it (Autorità di Regolazione per l'Energia Nazionale) oppure chiamando lo sportello del consumatore 'Energia e Ambiente' al numero 800-166654. In ogni caso come Lega, allestiremo uno sportello informativo a Fucecchio in piazza XX Settembre al mercato settimanale, domani mercoledì 28 maggio dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Al gazebo informativo potranno rivolgersi oltre a tutti i cittadini di Fucecchio anche quelli di Cerreto Guidi e del Valdarno Inferiore. Invitiamo la gente a partecipare a prescindere dall'eventuale appartenenza politica perché quelli da noi sollevati sono problemi che riguardano una fascia consistente della popolazione. Da tenere presente che negli ultimi 15 giorni abbiamo distribuito tra gazebo e porta a porta, oltre 2.000 volantini".

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa

