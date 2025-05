"Canta ancora da lassù": la lettera social del fidanzato della 17enne uccisa a Capannori

"Amore mio, scrivere queste parole è la cosa più difficile che io abbia mai fatto, perché non avrei mai voluto doverle scrivere". Valentina Tolomei aveva solo 17 anni. Domenica un giovane risultato positivo a alcol e droga l'ha investita e uccisa a Capannori, in provincia di Lucca. Mentre in tanti stanno piangendo la ragazza, il fidanzato ha affidato a TikTok i suoi pensieri in una lunghissima e commovente lettera.

Si legge: "Ancora adesso faccio fatica a credere che sia successo davvero, che tu non sia più qui con me. Continuo a cercarti in ogni angolo del mio mondo, nei messaggi salvati, nelle foto, nei silenzi, nella musica, nei ricordi che si aggrappano al mio cuore per non farmi crollare del tutto.

Eri più di una fidanzata per me. Eri casa. Eri pace. Eri il motivo per cui certe giornate sembravano meno pesanti, la voce che riusciva a calmarmi anche solo con un 'ci sono'”.

Il fidanzato continua così la lunga missiva social dedicata a Valentina Tolomei, a cui ha allegato un video della giovane impegnata a cantare: "Ti amerò per sempre. Canta ancora amore, canta da lassù, ti voglio ricordare così, fiera di ciò che facevi ,senza una delle milioni di foto che abbiamo insieme, ma con le lacrime agli occhi ad ascoltare le tue canzoni, perché avresti dovuto far sentire la tua voce ad un saggio tra non molto, e sarò io a far sentire come emozioni tutti se il destino non ha voluto tu lo facessi in prima persona. Sei con la persona che più ti mancava, non dimenticarlo, sorridi principessa mia".

