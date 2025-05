A Fucecchio sport e solidarietà insieme nel ricordo di Luciano Cinelli

Dopo il memorial dello scorso 12 aprile al teatro Pacini, domenica 25 maggio si è tenuto a Galleno il secondo degli eventi dedicati alla memoria di Luciano Cinelli promosso dal comitato “Con le donne per la vita” di Fucecchio, in collaborazione con la Pro Loco di Galleno, per raccogliere fondi da devolvere all'ASI – Associazione Senologica Internazionale di Pisa.

Una giornata dedicata a due confronti sportivi singolari, uno di calcio camminato, che ha visto scendere in campo anche Renzo Ulivieri, stimato allenatore delle panchine di serie A, e l'altro tra vecchie glorie fucecchiesi, compagni di squadra e allievi di Luciano Cinelli, a dimostrazione di quanto l'amore per il calcio non conosca confini ed offra sempre occasioni di incontro e di divertimento. A seguire il pranzo, aperto a tutti, ha riunito altri amici e conoscenti, e non sono mancati interventi di stima nel ricordo di Cinelli e di sostegno alla ricerca oncologica, per la quale sono stati raccolti 870 euro, che vanno ad aggiungersi ai 2300 raccolti ad aprile.

“Voglio ringraziare tutti per la generosità dimostrata – commenta Lori Vanni, moglie di Luciano Cinelli -. Un grazie alla sindaca Emma Donnini sempre presente, al vice sindaco Fabio Gargani, alla presidentessa ASI Edna Ghobert, a Meri Menichetti e Sergio Gasparri, ai responsabili della cucina e a Don Anthony, parroco di Galleno. E infine grazie a tutti gli intervenuti per aver contribuito a tenere vivo il ricordo di Luciano, confidando in un futuro migliore alimentato dalla speranza del perseguimento di nuovi traguardi nella ricerca scientifica”.

"Un grazie di cuore a tutti coloro che si sono impegnati in prima linea per organizzare queste importanti iniziative spinte da uno scopo così nobile come il sostegno alla ricerca – conclude la sindaca Emma Donnini -. Ovviamente l'appuntamento, per tutti, è il 30 e 31 agosto allo stadio Corsini. Perché la solidarietà non si ferma”.

