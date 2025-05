A Vicopisano l'estate arriva prima, riapre la Piscina comunale di Uliveto Terme. Dopo il weekend di anteprima la Piscina, in via Provinciale Vicarese 128 (accanto alle Terme) riaprirà sabato 31 maggio, domenica 1° giugno e lunedì 2 giugno, dalle 10:00 alle 18:30, da martedì 3 giugno a sabato 7 giugno, dalle 14:00 alle 19:30 e da domenica 8 giugno regolarmente, tutti i giorni, dalle 9:30 alle 19:30.

Dal 16 giugno ricominceranno anche i corsi, per tutti e tutte e per ogni età: Gym Soft, ginnastica dolce e adatta a tutte le età, Acqua Fit e Tappeto Acquatico, per tenersi in forma e divertirsi, Gym Strong, per i più sportivi, Corsi per bambini e bambine in acqua con giochi, in allegria per tre fasce di età, inclusi i corsi di nuoto e Corsi per gestanti, con movimenti sicuri e rilassanti.

Maggiori informazioni telefonando o scrivendo al numero 340.3476294 (Denise), specificando il nome, cognome e il corso che si vuole seguire, e sul sito www.comune.vicopisano.pi.it (con le indicazioni anche sulle tariffe del 2025).

Per ulteriori informazioni sulla piscina comunale, gestita da Canottieri Arno: 347.6530609.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa

