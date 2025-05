Alia Multiutility risponde alla Cgil: "Dialogo aperto e tecnologie per migliorare l’efficienza"

In merito al comunicato diffuso oggi da Fp Cgil Firenze e Fp Cgil Prato-Pistoia in merito alla "disorganizzazione aziendale" in cui sarebbero i dipendenti, Alia Multiutility "esprime stupore per i toni utilizzati, che appaiono in contrasto con la disponibilità al dialogo costantemente manifestata dall’azienda e con il percorso di confronto attivo da mesi a tutti i livelli sindacali".

"La riorganizzazione dei servizi sul territorio, il cui avvio è previsto per il 3 giugno, è stata oggetto di un apposito confronto con le organizzazioni sindacali e rappresenta un’opportunità importante per migliorare l’efficienza operativa e la qualità del servizio reso ai cittadini. Si tratta di un processo volto a ottimizzare tempi e risorse – senza prevedere trasferimenti unilaterali di personale – anche attraverso l’impiego di nuove piattaforme digitali, che renderanno più fluida la comunicazione interna, permettendo una pianificazione degli interventi puntuale e trasparente, anche in tempo reale, per garantire un servizio sempre più aderente alle esigenze delle comunità che serviamo.

La riorganizzazione pone al centro il lavoro e le nostre persone offrendo gli strumenti tecnologici più sofisticati disponibili sul mercato per la migliore valorizzazione delle professionalità e dei lavoratori. Un’importante occasione di qualificazione che l’azienda sostiene con decine di migliaia di ore di formazione.

La fase iniziale sarà inevitabilmente una fase di assestamento e verifica, ed è proprio per questo che Alia è aperta a recepire osservazioni e proposte migliorative. Alia ha inoltre promosso, in parallelo, l’apertura di un tavolo di confronto nel quale è stata proposta alle organizzazioni sindacali la bozza di una piattaforma di accordi di secondo livello, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il dialogo e favorire un’evoluzione costruttiva dell’organizzazione del lavoro e dell’equilibrio vita-lavoro.

L’azienda conferma quindi la piena disponibilità al dialogo, nella convinzione che il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze sia un elemento essenziale per affrontare insieme le sfide future e garantire servizi sempre più efficaci e sostenibili ai cittadini".

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.

