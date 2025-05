L'ambasciatore della via Francigena Davide Fiz fa tappa a San Miniato: al via al contest per il Giublieo

Si è messo in cammino lungo la via Francigena il 27 marzo scorso, partendo dalla tappa Svizzera del Gran San Bernardo per arrivare il 12 ottobre a Santa Maria di Leuca, l'estremità sud della penisola. Davide Fiz, 49 anni, originario di Genova ma cresciuto a Livorno, è l'ideatore del progetto di valorizzazione del nomadismo digitale, smart walking, con cui unisce la passione per i cammini e la possibilità che la tecnologia offre di lavorare da remoto. È un pellegrino che la mattina cammina e il pomeriggio lavora in smart working, da dovunque si trovi, come sales manager di alcune aziende. Nell'anno 2025, anno giubilare, è stato nominato dall'Associazione Europea delle vie Francigene (AEVF) ambasciatore della via Francigena. Per due giorni Fiz è stato a San Miniato, ospite all'Ostello comunale di piazza Mazzini, e ha visitato la Città: prima tappa chiesa di San Domenico, la Rocca e il Duomo, accompagnato dalla presidente della Fondazione San Miniato Promozione Azzurra Gronchi e il secondo giorno è stato in Palazzo Comunale per visitare le sale e ricevere i saluti del sindaco Simone Giglioli e della vicesindaca con delega alla via Francigena Azzurra Bonaccorsi che gli hanno donato una piccola mattonella di ceramica dipinta a mano in cui viene raffigurata la "tappa 30".

"Con molto piacere abbiamo accolto il pellegrino e ambasciatore della Francigena Davide Fiz, il cui progetto legato al turismo lento lungo la Via Francigena testimonia l’importanza del cammino come scelta di vita e di arricchimento personale – dichiara la presidente della Fondazione SMP Gronchi –. I pellegrini in questo periodo della stagione affollano San Miniato e la rendono ancor più bella e viva. Contestualmente colgo l’occasione per lanciare il contest "San Miniato verso Roma - Giubileo 2025" che sarà così strutturato: ai pellegrini che passeranno dal nostro info point di Piazza del Popolo 1 per la credenziale del pellegrino verrà regalata una maglia coi simboli della nostra città, che si può già vedere indossata dal pellegrino Fiz: i pellegrini potranno così fotografarsi indossando questa t-shirt da San Miniato a Roma, taggandoci o mettendo degli hashtag dedicati. Per la foto più bella saranno previsti dei premi. Nelle prossime ore forniremo ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione".

"Siamo molto felici che Davide Fiz si sia fermato due giorni a San Miniato durante il suo cammino per l'Italia, a testimonianza che la tappa numero 30 è una sosta importante per chi decide di compiere questo percorso - dichiarano il sindaco Giglioli e la vicesindaca Bonaccorsi -. Nell'anno del giubileo la via Francigena sta portando molte persone a Roma; da qui inizia uno dei tratti più iconici dei cammini toscani ed è stato davvero bello poter ospitare un ambasciatore della Francigena che, da oggi, è diventato a tutti gli effetti anche un amico di San Miniato".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

