BE-M5S: "Rendere noti dettagli su costi e organizzazione Luminaria e Zoo"

I gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle hanno presentato lo scorso 22 maggio un’interrogazione a risposta orale in Consiglio Comunale in merito a due iniziative attualmente in corso sul territorio: lo 'Zoo Luminoso' al Parco Mariambini e le luminarie installate nel centro storico. Il gruppo di opposizione chiede informazioni sulle modalità organizzative e sulle eventuali spese a carico del Comune.

La maggior parte delle richieste verte sugli aspetti economici: i due gruppi chiedono infatti se l'Amministrazione abbia contribuito economicamente alle installazioni e alle Luminarie ed eventualmente di quale cifra si tratti, a chi è stata erogata e in che forma. Si chiede poi se la fornitura elettrica per le istallazioni dello Zoo luminoso è a carico del comune e se ci sia un preventivo di spesa finale.

Inoltre è stato richiesto quale sono le società che si sono incaricate delle installazioni e se l'Amministrazione ha eseguito controlli su queste società anche in merito ai rapporti di lavoro subordinato delle stesse, infine se l'amministrazione ha concordato le modalità e i costi di accesso alla Zoo.

