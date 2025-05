SPS Italia 2025, CEAM tra le eccellenze italiane dell’automazione

Automazione e Industria 5.0: questi i temi cardine della tredicesima edizione di SPS Italia, tenutasi a Parma dal 13 al 15 maggio 2025. La fiera, con oltre 800 espositori, ha esplorato le tecnologie chiave per il futuro della manifattura, dalla robotica al software industriale. Tra i protagonisti, spicca l’azienda empolese CEAM Control Equipment, fondata nel 1967 da Francesco Campinoti e oggi guidata dai figli Simone (Presidente) e Paola (CEO).

Specializzata in sensoristica e soluzioni IoT per l’automazione, CEAM ha partecipato per presentare le sue più recenti innovazioni, tra cui CWS, una piattaforma cloud sviluppata internamente per il monitoraggio remoto, il controllo e l’analisi dei dati industriali. Divenuta negli anni un punto di riferimento nello smart manufacturing, l'azienda empolese ha confermato con la sua partecipazione il suo ruolo attivo nell’industria digitale e sostenibile.

Al termine della fiera, l’azienda ha ringraziato i visitatori con un messaggio diffuso sui social: “Un ringraziamento speciale a tutti coloro che sono passati dal nostro stand alla fiera di Parma SPS Italia 2025. È stato per noi un grande piacere incontrarli e siamo lieti che abbiano avuto la possibilità di vedere i nostri prodotti e soluzioni tecnologiche”.

foto da Facebook (Ceam Control Equipment)

