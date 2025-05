Dalla Città Metropolitana di Firenze contributi ai Comuni per le attività culturali

Approvata all’unanimità dal consiglio metropolitano, su proposta della consigliera delegata alla cultura Claudia Sereni, una delibera di concessione di contributi a favore dei Comuni per iniziative sul territorio di carattere culturale.

"Lo stanziamento per complessivi 115 mila euro - ha sottolineato Sereni - è finalizzato a valorizzare luoghi e aree del territorio attraverso eventi, iniziative e progetti da realizzarsi entro il 2025".

Assegnati fondi ai Comuni. A Sesto Fiorentino euro 15.000,00 per la realizzazione della manifestazione “Giorni di Storia Festival”; a Scandicci euro 25.000,00 per la realizzazione della manifestazione “Open City 2025"; Reggello, euro 20.000,00 per la realizzazione della manifestazione “Foresta Maestra Music Festival – Apollo Festival”; San Casciano Val di Pesa, euro 10.000,00 per la realizzazione della manifestazione “VI Festival Machiavellerie 2025”; Montespertoli, euro 5.000,00 per la realizzazione della manifestazione “VI Festival Machiavellerie 2025”; Certaldo, euro 30.000,00 per la realizzazione della manifestazione “Mercantia 2025” e Signa, euro 10.000,00 per la realizzazione della manifestazione “Signa estate 2025”.