Eletto il nuovo consiglio direttivo della Pubblica Assistenza di Poggibonsi

Elezioni concluse per il rinnovo del consiglio direttivo alla Pubblica Assistenza di Poggibonsi Odv. Il week end elettorale, 24 e 25 maggio scorsi, ha visto la partecipazione di circa 300 soci e il 65% dei 97 volontari che prestano la propria attività presso la struttura di via Dante impegnati nell’emergenza, nei servizi socio sanitari, nei trasporti.

Il nuovo consiglio - le elezioni come sempre hanno previsto la possibilità per gli elettori di votare cinque nomi - resterà in carica per i prossimi tre anni, quindi il rinnovo ci sarà a maggio 2028. All’interno del consiglio verrà scelto anche il nuovo presidente che resterà in carica chiaramente lo stesso tempo del consiglio direttivo.

Venendo ai risultati, il consiglio direttivo è composto da sette consiglieri. È stato eletto Fabrizio Fabiani, che nei tre anni trascorsi ha ricoperto anche la carica di Segretario Generale dell’associazione. Poi Giovanni Di Fede, volontario della Pubblica Assistenza, ex assessore della Provincia di Firenze, Matteo De Paola, volontario e studente, Felipe Dondoli, da anni volontario presso l’associazione, Franca Lotti, ex dirigente regionale che si è avvicinata all’associazione recentemente, Antonella Checcucci, attuale "Rappresentante dei Volontari", Mauro Merli, ex dipendente della Asl e già membro del consiglio nei tre anni precedenti. Nelle prossime settimane il consiglio si riunirà per eleggere il presidente.

Fonte: Pubblica Assistenza Poggibonsi

Notizie correlate