Empoli in corsa: la 10K Run torna a infiammare le strade cittadine

Con 3 edizioni all’attivo, la 10K Run Empolese che si correrà domenica prossima ha lasciato il rango di novità assoluta per prendere quello di classica del calendario toscano sui 10 km, distanza che attira sempre più podisti visto anche il proliferare di prove in giro per l’Italia. La gara toscana, caposaldo del calendario Uisp, è uno degli eventi più attesi della primavera, sfruttando anche i primi caldi stagionali e per domenica

si attende un vero pieno, considerando che le iscrizioni stanno moltiplicando di ora in ora soprattutto in quest’ultima settimana di vigilia.

Domenica si andrà anche a caccia dei primati della corsa, appartenenti a Stefano Massimi che nel 2022 vinse in 32’21” e di Hodan Mohamud Mohamed prima lo scorso anno in 35’39”. In campo maschile la vittoria era invece andata a Samuele Oskar Cassi in 32’48”, pronto a siglare la prima doppietta della storia della prova empolese.

Il percorso della gara, intitolata alla memoria di Ivo Heffler, è completamente pianeggiante e potrebbe favorire belle prestazioni cronometriche. Insieme alla gara agonistica è prevista anche la prova non competitiva sui 5 km. Epicentro dell’evento resta lo Stadio Carlo Castellani, teatro fino allo scorso fine settimana delle partite dell’Empoli Calcio che sarà ora a disposizione dei podisti ospitando partenza, arrivo e tutti i servizi compresi spogliatoi e docce.

Lo start verrà dato alle ore 9:00. Il costo delle iscrizioni è estremamente popolare e inferiore alla gran parte degli eventi simili: 10 euro a fronte dei quali verrà offerto a tutti un ricco pacco gara comprendente prodotti locali. Per la non competitiva il prezzo, senza gadget, è di 3 euro. Premiazioni finali riservate ai primi 10 categoria Assoluti e Veterani, primi 5 Argento e primi 3 Oro oltre alle prime 5 società.

Per informazioni: Podistica Empolese, info@podisticaempolese.it

Fonte: Ufficio Stampa