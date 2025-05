Europa Verde Toscana: "Coalizione ampia per una Toscana più giusta e verde. Ora 5 SÌ ai referendum"

Europa Verde Toscana interviene all’indomani delle elezioni amministrative per commentare i risultati positivi ottenuti dal centrosinistra in città chiave come Genova e Ravenna, rilanciare l’importanza di un’alleanza ampia e coesa anche in Toscana, e ribadire il sostegno ai 5 SÌ ai referendum dell’8 e 9 giugno

Lo scorso fine settimana si sono svolte le elezioni amministrative in molti comuni fra cui Genova e Ravenna, e proprio in questi abbiamo visto trionfare, già al primo turno, la coalizione unita del centrosinistra guidata da Silvia Salis e Alessandro Barattoni. Vittorie che dimostrano che si può sconfiggere la destra e il suo modello di malgoverno, contro chi riduce i diritti delle persone, contro chi vuole cementificare e chi vuole privatizzare ogni servizio pubblico.

Ma per vincere, come in questi casi, serve un’ampia coalizione, senza preclusioni o pregiudizi, in cui a ciascun partito è riconosciuta pari dignità. Anche in Toscana con Giani possiamo vincere e aprire una nuova stagione per la Toscana, con Europa VERDE e le politiche ambientali al centro del cambiamento. Questo al fine di attuare in un’unica visione lo sviluppo economico e il lavoro con la tutela dell’ambiente e del paesaggio. Europa Verde Toscana con Alleanza Verdi Sinistra è la forza innovatrice di questa alleanza, la voce di chi vuole una Toscana più giusta, più verde, più coesa.

L’obbiettivo in Toscana, per dare più forza alle nostre idee politiche, dovrà anche essere quello di far crescere ancora di più la nostra alleanza AVS, superando il 7%. Infine fra pochi giorni, l’8-9 giugno, si voterà per i 5 quesiti referendari, e la nostra posizione è forte è chiara: SI per difendere il lavoro; SI per mettere fine alla precarietà; SI per proteggere la vita di chi lavora; SI per tutelare gli stipendi; SI per riconoscere diritti e dignità a chi vive e cresce nel nostro Paese.

Se avete a cuore questi bisogni vi verrà naturale votare con convinzione 5 SI per garantire ad ognuno di noi un futuro migliore. Il nostro invito a tutte/i è quello di andare a votare, sempre, indipendentemente da come la si pensi; questo perché l’espressione democratica è un diritto e un dovere di ogni cittadino, dato troppo spesso per scontato.

Sappiamo bene come alcune figure, nonostante la carica istituzionale che ricoprono, abbiano tentato di influenzare la popolazione al non voto. Diamo a tutti coloro che, in spregio alla prassi democratica invitano all’astensionismo, la nostra convinta risposta!

Buon voto a tutte e a tutti.

Andrea Vitello, Coportavoce Europa Verdi, Empoli