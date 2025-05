"Fare i conti con i rifiuti", al via la nuova campagna Geofor per la raccolta differenziata

Geofor del gruppo RetiAmbiente, azienda da sempre impegnata nella raccolta e trattamento dei rifiuti urbani e nella promozione di comportamenti responsabili verso l’ambiente, annuncia il lancio di una nuova campagna di sensibilizzazione dedicata alla raccolta differenziata. Con nuovi "veicoli" di comunicazione.

A partire dai prossimi giorni, su alcuni mezzi che circoleranno quotidianamente sulle strade del territorio servito, saranno visibili cartelloni informativi volti a illustrare i benefici concreti della raccolta differenziata, sia per l’ambiente che per la comunità.

"Con questa iniziativa vogliamo portare il messaggio della sostenibilità direttamente tra le persone, nei luoghi della quotidianità - ha dichiarato l’Amministratore Delegato Paolo Vannozzi di Geofor - Ogni gesto, anche il più semplice, come separare correttamente i rifiuti, può avere un impatto significativo se condiviso da tutta la collettività. È nostro dovere contribuire attivamente al cambiamento, offrendo strumenti di informazione che possono anche tradursi in una forma di sensibilizzazione in più".

La campagna su strada rappresenta solo il primo passo di un progetto più ampio, come spiega Pietro Cavina, Responsabile di Geofor: "Questa iniziativa si inserisce in un programma più esteso che l’Azienda sta sviluppando per coinvolgere attivamente scuole, centri di aggregazione e spazi pubblici nei territori che serviamo. L’obiettivo è diffondere la cultura ambientale tra persone di ogni età, rendendo la sostenibilità un valore condiviso e vissuto nella quotidianità".

A sottolineare l’importanza strategica dell’iniziativa interviene anche la Vicepresidente, Giulia Palagini: "I cartelloni informativi verranno installati anche su alcuni mezzi che opereranno sul litorale di Pisa durante la prossima stagione estiva. Una scelta simbolica e strategica per portare il messaggio ambientale in un’area a forte afflusso turistico, dove è fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla corretta gestione dei rifiuti".

Geofor conferma così il proprio impegno per un futuro più pulito, consapevole e partecipato, continuando a investire in progetti che uniscono innovazione, educazione e responsabilità ambientale.

Fonte: Retiambiente - Ufficio Stampa

Notizie correlate