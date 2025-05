'Folds', Marica Fasoli in mostra a Certaldo

Sabato 31 maggio 2025, alle ore 17.00, in Palazzo Pretorio a Certaldo, sarà inaugurata la mostra dal titolo Folds dell’artista Marica Fasoli.

Folds, fa parte della rassegna CertaldoArte25, giunta quest’anno alla quinta edizione.

L’ esposizione, promossa dal Comune di Certaldo con il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana, è parte del programma di celebrazioni del 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio (Certaldo, 1313-1375).

La mostra è curata da Francesca Parri con il coordinamento e il progetto di allestimento di Exponent.

A Boccaccio, Marica Fasoli, dedica un dipinto ispirato a “il Corbaccio” opera in prosa del 1366. Un origami dalle sfumature intense, nelle cromie dell’oro e del viola.

L’amore per la carta scritta nel destino dell’artista si trasforma in arte. Nell’opere del ciclo “Origami” viene rappresentato il ciclo vitale; partendo da un origami, piegando e ripiegando la carta secondo precise regole matematiche, si arriva a ciò che rimane dopo averlo decostruito. Ogni piega lascia una traccia, così come il vivere dell’essere umano. Quello che poi rimane è la trasformazione in un qualcosa di superiore.

In esposizione quaranta opere suddivise per aree tematiche: : Origami, Box, Invisible People.

I dipinti “Box” irrompono con colore ed energia espressiva. Le scatole diventano metafore del contenere e del disvelare, luoghi di contenimento ma anche di possibile apertura, confini fra quel che si vede e quello che si nasconde.

“Invisible people”, il ciclo degli indumenti stropicciati, ricchi di pieghe, così vivi e irreali, raccontano con le piegature del tessuto la stessa poetica che troviamo negli “Origami”, il passaggio, quello che resta anche quando il corpo non c’è più.

Il linguaggio poetico e simbolico dell’artista dialoga in modo intenso con la storia e l’anima di Certaldo Alto e al tempo stesso rafforza la vocazione culturale del nostro territorio e invita cittadini e visitatori a lasciarsi sorprendere e emozionare. Le opere della Fasoli, incentrate sull'arte giapponese degli origami – piegare la carta in forme sorprendenti – evocano immediatamente il forte legame che unisce Certaldo alla città giapponese di Kanramachi. Un'amicizia che fiorisce da oltre quarant'anni, alimentata da interazioni culturali, collaborazioni economiche e un dialogo proficuo.

Fonte: Ufficio stampa

