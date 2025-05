Grandi maison a caccia di talenti, all'Istituto Modartech al via ai Career Days

Una maratona di circa 400 colloqui con le principali maison dell’alta moda: da Prada a Dior, passando per Valentino, Dolce & Gabbana, Burberry ed altri big del settore. Le grandi griffe vanno a caccia di talenti da Istituto Modartech, che il 29 ed il 30 maggio organizza la nuova edizione dei Career Days, due giornate di incontri – in sede e da remoto – con gli HR - Recruiter delle aziende dell’alta moda e delle agenzie di comunicazione, per effettuare colloqui di lavoro, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di figure professionali, quali designer e tecnici. Molti i profili richiesti dalle aziende, che comprendono ruoli specializzati nell’area creativa, ricerca, prodotto e tecnica, così come professionisti della comunicazione come web e graphic designer, fotografi e video editor, oltre a social media specialist e content creator.

Un’opportunità riservata agli studenti dell’ultimo anno dei corsi di laurea triennale in Fashion Design e Communication Design, che avranno così l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro, avviando una collaborazione professionale. Ad incontrare gli studenti saranno le aziende con le quali Istituto Modartech collabora quotidianamente attraverso rapporti diretti che garantiscono all’Istituto un tasso di job placement vicino al 90%. Tra le realtà coinvolte: Liu Jo, Richemont, Robans (Gruppo LVMH), Loro Piana, Jimmy Choo, Idee Partners (Pattern Group), Etro, Furla, Inditex, Gruppo Florence, Ermanno Scervino, Max Mara Fashion Group, Gruppo Manifatture Italiane – GMI, Jet’s, MgGroup Italia, Jungler e molte altre aziende ed agenzie di comunicazione.

"Questo appuntamento rappresenta un’occasione strategica per mettere in contatto diretto i giovani talenti con imprese e professionisti del settore, creando un dialogo utile non solo per le aziende che cercano personale altamente formato, ma anche per aiutare i ragazzi a comprendere meglio le dinamiche del mondo del lavoro – afferma Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech .– Crediamo fortemente nel valore di questi incontri come strumenti di crescita ed avvicinamento al mercato".

Fonte: Istituto Modartech - Ufficio Stampa

