Il Comune di Fucecchio a Nogent-sur-Oise per il rinnovo del patto di gemellaggio

L’amministrazione comunale di Fucecchio si prepara a partire per Noget-sur-Oise. Domani, giovedì 29 maggio, la delegazione fucecchiese composta dalla sindaca Emma Donnini e dall’associazione Gemellaggio Fucecchio partirà alla volta della cittadina francese per rinnovare il patto di gemellaggio a dieci anni dalla firma. All’evento parteciperanno anche le altre delegazioni con cui Nogent intrattiene rapporti di amicizia, tra cui quelle di Beverly e di Gersthofen.

Nell’occasione, la delegazione fucecchiese indosserà per la prima volta il nuovo logo dell’associazione Gemellaggio Fucecchio, presentato lo scorso 8 maggio. Il gemellaggio rappresenta un legame simbolico tra comunità amiche, e l’associazione ha voluto che la propria immagine esprimesse tanto i valori di amicizia e unione tra pari, quanto l’identità del territorio fucecchiese. Per raggiungere questo obiettivo, il logo-marchio si compone, oltre al lettering "Gemellaggio Fucecchio", di tre elementi stilizzati: il colle di Fucecchio con le torri del suo castello, le persone e il fiume Arno, in quanto il castello di Fucecchio deve la sua fondazione alla posizione strategica sull’altura che dominava l’attraversamento dell’Arno lungo la via Francigena.

Tre elementi, tre colori e tre concetti che si fondono armonicamente nel segno dell’infinito, simbolo universale di unione, uguaglianza ed assenza di confini, a rappresentare il legame indissolubile che unisce la città di Fucecchio alle comunità gemellate. I colori così scelti, quelli di rosso, blu e verde, richiamano anche le bandiere dei tre Paesi coinvolti attualmente nei rapporti di gemellaggio, ovvero Italia, Francia e Inghilterra, a rappresentare rispettivamente le città di Fucecchio, Nogent-sur-Oise e Beverly. Lo slogan “Amicizia oltre i confini” completa e chiarisce il messaggio del nuovo logo, esplicitando la missione dell’associazione: creare e mantenere vivi i legami umani tra le città.

“Ringraziamo Claudio Buglioni di Lavapiùbianco per averci donato questo nuovo logo - commentano Antonella Gorgerino, presidente dell’associazione, e Lorenzo Favilli, consigliere delegato ai gemellaggi -. Un simbolo che deve appartenerci e rappresentarci quando saremo in visita nelle città gemellate. È il frutto di un lavoro di identità visiva che l’associazione sta portando avanti con impegno e siamo molto fieri dei risultati ottenuti”.

Il viaggio a Noget-sur-Oise, che terminerà domenica 1 giugno con il rientro della delegazione a Fucecchio, sarà un’occasione preziosa di incontro, scambio ed arricchimento dei legami già esistenti, ma anche di creazione di nuove connessioni nell’ottica di una Fucecchio sempre più aperta e solidale.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa