Il Consiglio comunale di Cerreto sarà a Stabbia, aperto al pubblico

E’convocato per Martedì 3 Giugno, alle ore 21,15, al Circolo di Stabbia, il Consiglio comunale in seduta aperta agli interventi del pubblico. Sono cinque gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Aggiornamenti del Genio civile sulla mitigazione del rischio idraulico a Stabbia- Aggiornamento sugli impegni dell’Amministrazione comunale relativi alle procedure di protezione civile;

2. Aggiornamenti di Acque Spa relativi alla rete fognaria di Stabbia- aggiornamenti dell’Amministrazione comunale sulla pulizia delle caditoie;

3. Aggiornamenti relativi agli interventi effettuati in Via dell’Acquerata, Via di Poggioni e Via 2 Settembre;

4. Aggiornamenti della Polizia Municipale sui controlli di polizia rurale e sullo stato dei controlli del transito sul ponte di Lazzeretto;

5. Ordine del giorno su progetti e programmi per la riduzione del rischio idraulico nella frazione di Stabbia.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

