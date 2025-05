Immigrazione ed inclusione in Toscana, il 29 maggio convegno con Giani e Ciuoffo

Un convegno per fare il punto sui percorsi di inclusione dei cittadini di Paesi terzi con background migratorio in Toscana. Questo è il fine dell’incontro che si svolgerà domani, giovedì 29 maggio, a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Giunta regionale, dal titolo “Immigrazione e inclusione in Toscana: bilancio, progetti e prospettive”.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, porterà i saluti istituzionali. Ugualmente farà l’assessore regionale ai Rapporti con gli Enti locali e alle Politiche per i cittadini stranieri, Stefano Ciuoffo, così come, per conto dell’Anci Toscana, farà Andrea Raspanti, assessore al Welfare del Comune di Livorno.

La giornata di approfondimento è organizzata, tra gli altri, dalla Regione assieme all’Anci Toscana e all’Università di Firenze.

La prima parte dell’assise, incentrata sugli approfondimenti e le riflessioni, vedrà l’illustrazione del Rapporto sull’immigrazione in Toscana nel 2024. Sono previsti interventi di Silvia Brunori della Regione Toscana, di Sofia Ciuffoletti del Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, di Ivana Acocella e Giorgia Bulli dell’Università di Firenze.

La seconda parte sarà dedicata al Terzo settore. In questo caso sono previsti i rapporti di Sandra Gallerini del Cesvot e di Simone Ferretti del Forum del Terzo Settore.

La terza sezione del convegno, invece, vedrà al centro la mappatura di progetti e servizi per l’integrazione e l’inclusione socio-lavorativa. In calendario vi sono gli interventi di Elisa Viti e Giulia Boldrini dell’Anci Toscana, di Matteo Belletti di Arco Ricerche.

La quarta e ultima parte, infine, sarà dedicata agli orientamenti e alle prospettive. Sono previste le relazioni di Alessandro Salvi e Simone Cappelli della Regione Toscana.

L’appuntamento è per domani mattina, giovedì 29, a partire dalle ore 9.30 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati.

Fonte: Regione Toscana

