Lavoratrice in bar reintegrata dal giudice, la CGIL: "Licenziamento era illegittimo"

Finalmente giustizia è stata fatta! Il Tribunale del Lavoro di Firenze ha emesso la sentenza sulla vicenda della società Aurora di Scandicci e della lavoratrice del bar che era stata licenziata.

Questa vicenda si interseca con quanto tra qualche giorno tutte e tutti saremo chiamati a fare, l’esercizio del voto referendario dei prossimi 8 e 9 giugno. Il Tribunale ha sancito con la sua sentenza che il licenziamento intimato era illegittimo. La sentenza è stata possibile in quanto la lavoratrice assunta prima dell’entrata in vigore del vituperato Jobs Act.

Chiediamo con fermezza che ora l’azienda si adoperi per il suo reinserimento e non provi a mitigare il danno subito dalla lavoratrice attraverso un mero risarcimento economico.

Facciamo appello anche a tutta la comunità di Scandicci, che faccia nuovamente quadrato attorno alla lavoratrice, come in occasione del suo licenziamento (nell'ottobre scorso si svolse un presidio di solidarietà davanti al bar), per velocizzare la presa di coscienza della società Aurora e vederla nuovamente al suo legittimo posto di lavoro.

Filcams Cgil Firenze

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

Notizie correlate