Le Anpi dell'Empolese Valdelsa celebrano l'80esimo della Liberazione: concerto di Letizia Fuochi a Montelupo

Le sezioni ANPI dell’Empolese-Valdelsa, per celebrare l’80° anniversario della liberazione del nazifascismo hanno organizzato per lunedì 2 giugno 2025 una iniziativa tesa non solo a ricordare la liberazione dalla dittatura fascista e dall’oppressore nazista, ma che rimarchi anche oggi i valori fondanti della carta costituzionale che da quella liberazione ebbe origine. Valori che sembrano sempre di più sotto attacco sia all’interno del nostro paese che sul piano internazionale.

PROGRAMMA:

Arena Nuovo Mondo, Piazzale dei continenti, Montelupo Fiorentino (FI)

Dalle 19:00

- Bar attivo a cura di DIMENSIONE ZERO!

- Gelateria artigianale FUORI BINARIO

Ore 20:30 – Interventi e saluti di ANPI Provinciale, CGIL, ARCI

Ore 21:30 – LETIZIA FUOCHI IN CONCERTO/SPETTACOLO: "LA SCELTA"

Un viaggio musicale che attraversa Resistenza, lotte per la libertà e coraggio delle donne, dalla guerra civile spagnola alle dittature sudamericane (ingresso libero e gratuito).

Iniziativa promossa dalle ANPI dell’ Empolese-Valdelsa con la collaborazione di ARCI, CGIL, SPI-CGIL Auser e Il Progresso, con il patrocinio dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa.

Fonte: Le Anpi dell’Empolese Valdelsa