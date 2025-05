L'intelligenza artificiale differenzia i rifiuti, a San Miniato arriva il cestino intelligente Hooly

Un passo avanti verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica. Presso la Fondazione Conservatorio Santa Chiara di San Miniato verrà installato un cestino intelligente HOOOLY, frutto della collaborazione tra Geofor/RetiAmbiente e la start-up Ganiga.

Questa innovativa soluzione, basata sull’intelligenza artificiale, sarà in grado di riconoscere e differenziare automaticamente i rifiuti gettati al suo interno, contribuendo così a una migliore raccolta differenziata e ad una gestione più efficiente dei rifiuti urbani.

Per presentare questa novità alla cittadinanza, giovedì 29 maggio alle ore 10,00 presso la Fondazione Conservatorio Santa Chiara di San Miniato si terrà un evento pubblico in cui sarà mostrato il funzionamento del cestino intelligente.

Sarà un’occasione per scoprire da vicino le potenzialità di questa tecnologia e il suo impatto positivo sulla gestione dei rifiuti.

“Siamo orgogliosi di ospitare questa innovazione presso la nostra Fondazione – ha dichiarato il Vicepresidente Vittorio Gabbanini della Fondazione Conservatorio Santa Chiara - Crediamo che la tecnologia possa essere una leva fondamentale per sensibilizzare e responsabilizzare la comunità verso una gestione più consapevole dei rifiuti.”

“L’Amministrazione comunale è sempre attenta a promuovere iniziative che coniughino innovazione e sostenibilità – ha aggiunto il Sindaco Simone Giglioli - L’installazione di questo cestino intelligente è un esempio concreto di come la tecnologia possa supportare la cittadinanza nel corretto smaltimento dei rifiuti.”

“Geofor/RetiAmbiente è da sempre impegnata nello sviluppo di soluzioni sostenibili e all’avanguardia per migliorare la gestione ambientale - ha specificato Paolo Vannozzi, Amministratore Delegato di Geofor - Siamo entusiasti di portare avanti questa collaborazione con Ganiga e di contribuire attivamente a rendere le città più pulite e tecnologicamente avanzate.”

“L’adozione di strumenti all’avanguardia come questo cestino rappresenta un importante passo avanti nella promozione di buone pratiche di sostenibilità – ha concluso Pietro Cavina, Responsabile comunicazione di Geofor - Sensibilizzare i cittadini sull’importanza della corretta raccolta differenziata è una delle nostre priorità e crediamo che l’uso della tecnologia possa essere un forte alleato in questo percorso.”

L’installazione del cestino intelligente rappresenta un modello replicabile anche in altri contesti urbani, contribuendo a costruire un futuro sempre più green e tecnologico. Si ringrazia la start-up Ganiga per l’importante contributo che sta offrendo nello sviluppo di soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti e la tutela dell’ambiente.

Fonte: Retiambiente - Ufficio Stampa