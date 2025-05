Luci ed ombre, una stagione politica raccontata da Massimo Franco

I giorni controversi, drammatici, difficili, importanti del declino e della fine del partito socialista, assieme ad una intera classe politica e gli anni che segnano un periodo di enormi cambiamenti economici, tecnologici, finanziari e della politica internazionale. Ne fa il resoconto Massimo Franco, giornalista e notista politico del Corriere della Sera, nel suo libro Il fantasma di Hammamet, città costiera della Tunisia diventata familiare nei resoconti di cronaca politica durante gli anni Novanta del secolo scorso per essere il luogo scelto da Bettino Craxi per sfuggire ai processi di Mani pulite.

“Sono estremamente contento - dichiara Eugenio Giani - che di quegli anni si parli oggi con onestà intellettuale e l’intento di comprendere la nostra storia nazionale andando oltre gli schieramenti e le inevitabili divergenze politiche di allora. Con questo libro Massimo Franco si pone come uno degli interpreti davvero capaci di leggere una storia con obiettività, serietà e con quella capacità narrativa che aiuta questo processo di analisi storica e offre spunti per l’attualità”.

“Sotto il profilo internazionale - continua Giani - la visione che Craxi ha sempre ha avuto nei suoi quattro anni di governo era ispirata da quel sentimento di indipendenza nazionale, anche sotto il profilo economico e sociale, che forse ha segnato anche la sua fine politica. Nell’ottobre del 1985 la vicenda di Sigonella, con il rifiuto opposto dal governo italiano di consegnare ai reparti speciali delle forze armate statunitensi il presunto terrorista Abu Abbas e altri cinque membri dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, accusati di aver sequestrato e dirottato la nave da crociera italiana Achille Lauro e ucciso il passeggero statunitense,Leon Klinghoffer, coincise con l’inizio della parabola discendente della carriera politica di Bettino Craxi. Fu una scelta mai vista in un Paese occidentale, che intendeva ribadire la sovranità e la libertà italiana sul proprio territorio, senza alcuna interferenza esterna.”

“La “Crisi di Sigonella” - puntualizza ancora Giani - anticipa e segna l’inizio di un progressivo screditamento della classe politica italiana verso il principale alleato che coinvolge anche altri leader europei e decreta il tramonto del progetto socialista e riformista di classica ispirazione proudhoniana in quella “alleanza fra il merito e il bisogno” più volte teorizzata da Claudio Martelli. Gli anni successivi porteranno prima all’indebolimento irreversibile di una cultura riformista che si era rivelata decisiva nell’evoluzione del Paese e poi alla fine stessa del Partito socialista, travolto dalle inchieste di Mani Pulite.”

“Nell’ultimo incontro che ho avuto con Craxi – prosegue Giani - come coordinatore nazionale della Federazione Giovanile Socialista, fui incaricato di presenziare ad una conferenza di solidarietà con il popolo palestinese a Beirut e consegnare una lettera personale di Craxi al leader palestinese YāsserʿArafāt. Alla luce della tragica attualità di questi giorni, allora ebbi modo di rendermi conto di aver incontrato uno statista colto con una chiarissima visione di un possibile percorso di pace in Medio Oriente nella sua visione “due popoli due stati”.

“Il libro di Massimo Franco - aggiunge Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Vieusseux, - ci porta a ripercorrere momenti che, assieme ad Eugenio Giani, abbiamo vissuto personalmente. Le rivoluzioni non iniziano un periodo, ne sanciscono la fine ed è esattamente quello che è successo anche nella vicenda italiana. La storia, oltre l’aneddotica, va sempre inquadrata nella giusta dimensione. Craxi aveva visto quello che scrive Franco nel suo libro: l'Italia stava cambiando e provava a interpretarla, anche nella sua ricerca di dare sostanza ed idee ad una sinistra diversa ed adeguata alle esigenze del tempo”.

“Quegli anni - spiega Massimo Franco - hanno rappresentato la transizione da un sistema all'altro, anni nei quali il potere è emigrato molto rispetto alla politica verso la magistratura e verso il potere economico. Se ci pensiamo anche da questo punto di vista oggi vediamo un processo simile, non tanto rispetto alla magistratura che sembra più sulla difensiva che non all'offensiva, ma rispetto ad attori non statali, quelli del mondo digitale, informatico, che mi pare abbiano un potere spropositato rispetto ai governi, ma non solo rispetto a quelli italiani, rispetto a quelli europei e anche a quelli statunitensi. Oggi c’è da chiedersi come mai le classi politiche non fossero allora preparate a quella sfida”

“Tangentopoli e le inchieste Mani Pulite – continua Franco - non sono state la causa della crisi irreversibile del sistema politico italiano, ma la conseguenza di un assetto nazionale e internazionale che era entrato in crisi con la fine della guerra fredda e che aveva cambiato il paradigma, le forze in campo e lo schema di gioco, con una classe politica, e non solo politica, che invece era immersa nella cultura della guerra fredda. In realtà non ci fu una sufficiente percezione della sfida che stava arrivando e quindi tutti rimasero prima spiazzati e poi furono spazzati via dagli eventi in modo molto sbrigativo. Quello che è successo dopo è stata una conseguenza di questo”.

Fonte: Regione Toscana