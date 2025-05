L’Università di Pisa ha celebrato il 177° anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara

Mercoledì 28 maggio, si sono svolte a Pisa le commemorazioni del 177° anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara, uno degli episodi simbolo del Risorgimento avvenuto il 29 maggio 1848. Le celebrazioni, con cui ogni anno l’Università di Pisa rende omaggio al coraggio dei membri del Battaglione Universitario Toscano che partirono volontari per combattere nella prima guerra di indipendenza, sono iniziate dal Camposanto Monumentale, in Piazza dei Miracoli, con la commemorazione dei caduti e gli indirizzi di saluto delle autorità.

A seguire, le celebrazioni si sono spostate nel Palazzo della Sapienza, dove si è tenuta la deposizione delle corone ai caduti nella Battaglia e subito dopo l’inaugurazione della mostra “La Battaglia di Curtatone e Montanara: storia, memoria, mito”. Sono intervenuti i curatori Lorenzo Gremigni, Pietro Finelli, Lucia Liguori e Michele da Caprile.

Nell’Aula Magna Nuova della Sapienza si è poi tenuta la presentazione e la firma del protocollo di intesa tra l’Università di Pisa, il Comune di Pisa, la Provincia di Mantova, il Comune di Curtatone, l’Istituto Domus Mazziniana avente lo scopo di promuovere la memoria della Battaglia di Curtatone e Montanara, lo studio e la conoscenza del Risorgimento. Il protocollo è stato firmato da Giuseppe Iannaccone, prorettore vicario dell’Università di Pisa, Carlo Bottani, presidente della Provincia di Mantova, Filippo Bedini, assessore del Comune di Pisa, e Paolo Mancarella, presidente dell’Istituto Domus Mazziniana.

“Il protocollo d’intesa che firmiamo oggi costituisce il fondamento per l’avvio e la promozione di una serie di eventi, percorsi didattici ed eventualmente anche progetti di ricerca da realizzare in collaborazione con i soggetti firmatari – ha detto il prorettore vicario Giuseppe Iannaccone – L'obiettivo è quello di valorizzare i principi che hanno animato il Risorgimento, con particolare riferimento – per quel che ci riguarda – al Battaglione Universitario Toscano a Curtatone e Montanara. Per l’Università di Pisa si tratta effettivamente di accettare l'impegno a trasmettere questi valori alle prossime generazioni, affinché il sacrificio compiuto allora da studenti e docenti si trasformi in consapevolezza nel presente”.

Dopo l’illustrazione del restauro del Monumento dei Caduti della Battaglia a Curtatone a cura di Giulia Ellisse (Comune di Curtatone), la mattinata si è chiusa con una selezione di canti risorgimentali a cura del Coro dell’Università di Pisa, diretto da Stefano Barandoni, e di brani tratti dalla corrispondenza del Capitano Ferdinando Agostini (letti da Lorenzo Gremigni e da Lucia Liguori).

L’organizzazione della giornata è stata curata dal Comitato scientifico per la commemorazione della Battaglia di Curtatone e Montanara, del CIDIC – Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura, e dell’Istituto Domus Mazziniana.

Fonte: Università di Pisa