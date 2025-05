Lupi promossi in A3, il sindaco Giannoni riceve la squadra: "Orgogliosi di voi"

I Lupi continuano a regalare emozioni ai tifosi e a tutta Santa Croce e lo faranno anche nella prossima stagione. La stagione si è appena conclusa con un successo importante la promozione in A3 e il ritorno nella seria A, al vertice della pallavolo italiana. Un risultato che è arrivato dopo un campionato brillante, dove l'allenatore Alessandro Pagliai e tutta la società hanno saputo guidare e sostenere la squadra, che ha chiuso in prima posizione il girone di andata, bissando il risultato sul ritorno e guadagnandosi subito, nei primi due match dei play off contro il blasonato Mirandola, il biglietto per la serie A. Non solo durante la stagione appena conclusa i Lupi erano riusciti a piazzarsi al secondo posto della classifica di Coppa Italia.

Successi che non potevano passare inosservati al sindaco Roberto Giannoni che ieri ha voluto ricevere la prima squadra, con l'allenatore Pagliai e i vertici della società, tra cui il presidente Alberto Lami in comune. "I Lupi Santa Croce si confermano anche con questo risultato una formazione forte, con una grande tradizione sportiva e un profondo legame al territorio. Noi come amministrazione comunale – ha aggiunto Giannoni – siamo veramente orgogliosi di quello che avete fatto e possiamo solo complimentarci. La vostra promozione è un segnale importante per tutto lo sport santacrocese e per il territorio, visto anche che la società ha sempre puntato a valorizzare i ragazzi, spesso di zona, che crescono nelle giovanili. Bravi e in bocca al lupo per la prossima stagione".

Durante l'incontro in comune l'allenatore, Alessandro Pagliai ha raccontato un po' la stagione e quali sono stati gli elementi che hanno permesso a suo avviso di centrare questo successo. "È stata una bellissima stagione, ovviamente il primo merito va a chi in ogni giornata di campionato è sceso in campo e ha saputo tenere alti i colori dei Lupi. La squadra che ci ha portato fino a qui è un'ottima formazione e incarna, a cominciare da capitano Colli, la filosofia dei Lupi, ovvero la valorizzazione degli atleti che crescono nella società dalle giovanili, io stesso ho militato nelle giovanili in passato. Questo è un valore aggiunto perché i Lupi sono una realtà che valorizza le proprie risorse. Ora ci attende una sfida importante, inutile dirlo tutti pensiamo al ritorno in A2 magari nel giro di qualche anno. Per la prossima stagione la società sono sicuro che saprà muoversi nel migliore dei modi, aprendo anche una serie di colloqui con le varie realtà e i vari giocatori. Se nella stagione passata è servito tanto impegno e alla fine con la buona volontà e le qualità della squadra siamo riusciti a centrare questo risultato il prossimo anno sarà sicuramente ancora più impegnativo per tutti".

Il presidente Alberto Lami invece ha chiosato dicendo: "La stagione è stata più che positiva e per certi versi inaspettata nei risultati. Eravamo coscienti di aver costruito una buona squadra, ma da li a vincere c'è sempre la sua differenza. Una bella stagione fatta di tanti momenti e anche difficili a cui però siamo sempre riusciti a venirne a capo grazie all'impegno di tutti".

Per il futuro poi Lami aggiunge: "I piani della società sono stati spiegati a vario titolo e a vari livelli in tempi non sospetti, prima di questo importante risultato, andremo avanti con i diversi progetti che c'è da aspettare ancora qualche altro giorno. Santa Croce non è più quella di qualche anno fa, pensare oggi di percorrere un progetto di serie A2 diventerebbe estremamente pericoloso e difficile, facciamo i passi lunghi quanto la gamba e vediamo cosa possiamo fare. Noi ci sentiamo e siamo una società da seria A e sicuramente continueremo a dare il meglio di noi stessi e a sognare i migliori successi per i Lupi".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

