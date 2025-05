Dramma all'alba a Masotti: muore 65enne in un incidente

Un uomo di sessantacinque anni è morto a Masotti, nel comune di Serravalle Pistoiese, per un incidente in moto. Alle 5 di oggi, mercoledì 28 maggio, l'uomo era in sella alla sua moto quando, per motivi da chiarire, è caduto. È accaduto sulla via Provinciale Lucchese.

Sembra che solo la moto sia coinvolta nell'incidente. La vittima stava andando al lavoro nella Piana Fiorentina, viveva in Valdinievole. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 e i carabinieri per i rilievi del caso. L'uomo è morto sul luogo dell'incidente nonostante le manovre di soccorso.