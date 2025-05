Metrocittà Firenze, approvate variazioni al Dup e al Bilancio

Su proposta del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Firenze Alessio Mantellassi, il Consiglio della Metrocittà ha approvato variazioni al Dup (Documento unico di programmazione) e al Bilancio. Circa il Dup,

in ordine alla parte costituita dal Programma triennale degli acquisti dei beni e di servizi 2025-2027 è stata aggiunta la progettazione e il coordinamento per la sicurezza del nuovo edificio scolastico in via Pergolesi a Firenze; per quella che è invece relativa al Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 sono stati inseriti iavori di adeguamento sismico alla sede dell'istituto professionale Buontalenti per un importo di 1 milione di euro; quindi interventi manutentivi per la sr 302, al km 48+030, a Borgo San Lorenzo per euro 3.138.039,64; sr 69 km da 17+000 a 17+200 a Figline e Incisa pereuro 2.458.039,64; Sr 302 km 16+200, a Vaglia, per euro 766.800,00; Sr 302, km 16+700, a Vaglia per un importo di euro 766.800,00; Sr 66 km 17+200, a Campi Bisenzio, per 332.000,00; Sr 429, km 58+957, a Castelfiorentino per euro 580.592,39.

Con la variazione di bilancio approvata, si finanziano gli interventi seguenti: 165 mila euro per somme da trasferire all’Educandato Statale SS. Annunziata per manutenzione ordinaria e utenze, cui vanno ad aggiungersi ulteriori somme, per 10,5 mila euro per la manutenzione straordinaria; 105 mila euro a Musart per l’organizzazione di manifestazioni nella stagione estiva presso il Parco di Pratolino; 100 mila euro per bandi nell’ambito della cultura; 73 mila euro per contributi ad enti ed associazioni per manifestazioni di particolare interesse metropolitano (40 mila euro all’Orchestra da Camera fiorentina, 30 mila euro all’associazione Beat 15 e 3 mila euro al Centro comm.le naturale S. Lorenzo); 5 mila euro come contributo alla Fondazione Artemio Franchi.

Si è proceduto ad iscrivere in entrata e contestualmente anche in spesa 3,8 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di ponti sulle strade regionali (cui vanno ad aggiungersi 3,7 milioni di euro sul 2026 e 606,8 mila euro sul 2027); 13,4 milioni di euro per gli interventi di somma urgenza su strade regionali riferiti agli eventi alluvionali di marzo 2025, che vanno ad aggiungersi agli 8,5 milioni di euro già stanziati con la precedente variazione di bilancio.

65,5 mila euro, infine, per un'acquisizione sanante, a patrimonio indisponibile dell’Ente, di un terreno sulla Sp 34.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze