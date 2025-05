Nuovo bando per le borse di studio "Nel sorriso di Valeria": come fare domanda

Pubblicato il nuovo bando per l'assegnazione di borse di studio che l'Associazione Nel sorriso di Valeria mette a concorso ogni anno per studenti di San Miniato e Sonnino che, superato l'esame di Licenza media, si iscrivano al primo anno delle Scuole superiori secondo criteri di merito e reddito previsti nel bando. Le borse vengono poi riconfermate agli stessi vincitori, con regolare percorso di studi, per l'iscrizione al terzo anno e ulteriormente per l'iscrizione all'università. Quest'anno alcune novità che riguardano l'aumento delle stesse, l'innalzamento del reddito Isee e una più equa redistribuzione tra Istituti scolastici e territorio. Un impegno, per l'Associazione, di euro 12.600,00 per i 32 meritevoli premiati, cui si aggiungono altri 1.000 euro per le annuali due borse di studio in ricordo di Katiuscia Mariani destinate ai due miglior diplomati dell'Istituto Cattaneo di San Miniato. Le domande, secondo i modelli scaricabili dal sito www.nelsorrisodivaleria.org, vanno presentate entro il 30 settembre per email a info@nelsorrisodivaleria.org o presso la sede dell'Associazione. Entro settembre verranno rinnovate anche le commissioni valutatrici.

Fonte: Nel sorriso di Valeria