Torna Pinocchio in Strada, due serate di festa e shopping a San Miniato Basso

Al Pinocchio, il vivace 'cuore' commerciale di San Miniato Basso, è tornata l'ora di fare festa. Con Pinocchio in Strada lungo la Tosco Romagnola ci si diverte, si gustano ottimi piatti e si fa shopping. Due appuntamenti per il mese di giugno, giovedì 12 e giovedì 19, dalle 20 fino alla mezzanotte, le vie del paese si animeranno con animazioni, giochi e tanto divertimento. Tutto a ingresso gratuito!

Giovedì 12 il debutto con tante animazioni, musica dal vivo, mercatino di arti e mestieri. E per i più piccoli giochi e colori da provare.

Giovedì 19 giugno la novità: Il Mare a i'Pinocchio, una cena di pesce animata in strada unica nel suo genere.

Per l'occasione via Tosco Romagnola Est sarà chiusa al traffico veicolare, per una passeggiata in sicurezza tra le tante attrazioni. Apertura serale straordinaria di tutti i negozi.

L'evento è organizzato dall'associazione commercianti Ccn San Miniato Basso, con il patrocinio del Comune di San Miniato. Main sponsor: Macelleria Lo Scalco, Pallets Bertini e Ottica Mascagni. Con il supporto di San Miniato Promozione, Provincia di Pisa, Regione Toscana, associazione Pinocchio al Pinocchio, Confcommercio Provincia di Pisa, Terre di Pisa, Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

Fonte: Ufficio stampa

