'REAlizza il futuro' anche alla biblioteca di Cerreto Guidi

Promuovere la conoscenza, la partecipazione attiva e lo sviluppo personale attraverso percorsi di formazione gratuiti: è questo è l’obiettivo del progetto “REAlizza il futuro”, che grazie alla collaborazione tra le biblioteche del sistema REA.net Empolese/Valdelsa, offrirà corsi formativi gratuiti.

Il progetto che pone attenzione ai valori dell’inclusione, della non discriminazione e delle pari opportunità, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, è finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+ 2021–2027 “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”.

A Cerreto Guidi il primo appuntamento è fissato per Mercoledì 4 giugno alle ore 17,30 con il corso “Leggere e comprendere le bollette”. Seguirà quello su “Notizie false (fake news), come riconoscerle”, in programma dal 9 al 16 giugno alle ore 17,30, per finire con il corso sulla biblioteca come fonte di informazione (dall’11 al 18 giugno alle ore 18,00).

Per le iscrizioni è necessario compilare un modulo scaricabile su:

http://reanet.empolese-valdelsa.it/index.php/articoli-news oppure direttamente in biblioteca con la possibilità per chi ne abbia necessità di un aiuto nella compilazione del modulo.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

