Riapre la piscina comunale di Montespertoli: novità e promozioni per la 67ª Mostra del Chianti

L’impianto sarà operativo tutti i giorni con orari e modalità di accesso consultabili sulla pagina facebook. In programma anche corsi di nuoto, aquagym e attività per tutte le età.

La piscina comunale ha confermato negli ultimi anni il suo ruolo centrale come spazio di socialità, sport e relax. La struttura, immersa nel verde e attrezzata con area solarium, vasca per bambini e giochi, è frequentata ogni estate da residenti, famiglie, gruppi sportivi e turisti.

L’estate a Montespertoli prende ufficialmente il via con la riapertura della Piscina Comunale “Molino del Ponte”, prevista per domenica 1 giugno 2025. Dopo una stagione 2024 da record, con oltre 17.000 presenze registrate tra giugno e settembre, l’impianto si prepara ad accogliere nuovamente cittadini e visitatori con tante novità e una promozione speciale dedicata alla 67ª Mostra del Chianti.

In occasione della 67ª Mostra del Chianti che si svolgerà dal 31 maggio all’8 giugno nel centro di Montespertoli, la piscina comunale lancia una promozione speciale per offrire un’esperienza completa tra cultura, enogastronomia e benessere.Dall’1 al 15 giugno, presentando il biglietto del parcheggio pagato al Piazzale Lotti (durante la Mostra del Chianti), si avrà diritto a uno sconto di 2 euro sul biglietto d’ingresso in piscina.La promozione è valida per una sola persona per ogni biglietto, ed è un’occasione ideale per rilassarsi dopo la visita alla Mostra, magari con un tuffo rigenerante.

Un’offerta pensata per il territorio e per chi lo vive, che consolida il legame tra cultura e tempo libero e rende ancora più attrattiva l’estate montespertolese.

Per informazioni aggiornate sugli orari e sulle attività della piscina: ‪telefono +39 379 272 5611‬ oppure facebook: Piscina Montespertoli il Molino