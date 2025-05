San Miniato, FdI interpella il Comune: “Raccolta inefficiente, serve un terzo ritiro settimanale dell’organico”

La capogruppo di Fratelli d’Italia di San Miniato , Francesca Bruni, ha presentato nella seduta del consiglio del 26 maggio un’interpellanza sull’inadeguatezza dell’attuale servizio di raccolta rifiuti da parte di Geofor.

Purtroppo sono sempre di più le strade di tutto il Comune dove non avviene il ritiro e addirittura l’assessore Greco si è lamentato pubblicamente a mezzo stampa del disservizio, ma l’Amministrazione deve trovare un accordo con il gestore affinché la raccolta programmata venga eseguita integralmente.

In zone come San Miniato centro storico serve prevedere un calendario con più giorni di ritiro per evitare problemi più volte lamentati per l’isola ecologica di piazza San Pio dove confluiscono rifiuti dei molti esercizi commerciali della zona.

La consigliera ha chiesto che in tutto il territorio comunale venga attivata la terza raccolta settimanale dell’organico nel periodo estivo da giugno a settembre per evitare maleodoranze, proliferazione di insetti e roditori. A questo proposito ha rilevato come molti Comuni della Provincia di Pisa stiano effettuando da tempo la terza raccolta almeno nel periodo estivo articolando il porta a porta su sei giorni a settimana.

In ultimo l’interpellanza ha affrontato lo spazzamento strade che attualmente avviene senza un programma per il 2025, come riferito dall’ufficio ambiente, perché venga effettuato in tutte le strade dove deve essere apposta segnaletica stradale con giorno ed orario, cosa quasi del tutto inesistente nel territorio comunale di San Miniato.

Fonte: Fratelli d'Italia San Miniato - Ufficio Stampa

