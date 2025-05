Scomparsa di Denisa Adas, indagato un avvocato per sequestro

Ci sono aggiornamenti nel caso di Denisa Adas, la 30enne scomparsa tra il 15 e il 16 maggio da Prato. Un avvocato di Reggio Calabria 44enne è indagato dalla procura di Prato per sequestro di persona, come riportano Corriere Fiorentino e Repubblica Firenze. Gli è stato notificato un avviso di garanzia in concorso con altri.

La procura svolgerà perizie specifiche - Dna e impronte digitali - su tracce e impronte trovate nel residence dove aveva preso alloggio Adas e anche sull'auto della donna. L'avvocato potrebbe avere un ruolo, in particolare per i contatti avuti con la madre dopo la scomparsa della figlia. Sullo sfondo emergerebbe la presenza di altri soggetti, che agirebbero nel mondo della prostituzione a Roma.