Vinci, fine settimana ricco di eventi: passeggiate, visite guidate al museo, musica dal vivo e Memoria

Comincia una nuova settimana di eventi a Vinci, fra, musica dal vivo, camminate, Memoria e visite guidate al Museo Leonardiano.

Mulino d’arte

La seconda edizione della rassegna Mulino d’arte si apre con un ospite d’eccezione: Davide Antonio Pio, musicista, autore e voce profonda del nostro tempo. Pio presenta “Voce di uno. Storie e canzoni da un mondo sommerso”. L’appuntamento è per venerdì 31 maggio alle 21, al Mulino del Ronzone, in Via Orbignanese 11.

Davide Antonio Pio è autore di versi e monologhi teatrali, musicista, direttore artistico, organizzatore e conduttore di eventi culturali e rassegne. Collabora con realtà che si occupano di marginalità sociale e dipendenze. Attualmente in tour in tutta Italia a fianco del cantautore Ermal Meta nello show Teatri, del quale ha curato la regia.

Alla scoperta del Montalbano e dei suoi borghi medievali

Due giorni in cammino per scoprire i tesori del Montalbano e dei suoi borghi medievali. L’evento, organizzato dai Comuni di Serravalle Pistoiese (Ambito turistico Pistoia e Montagna pistoiese), Lamporecchio e Larciano (AT Valdinievole) e Vinci (AT Empolese Valdelsa Montalbano), prevede la partenza, sabato 31 maggio,dalla Rocca nuova o “di Castruccio” a Serravalle Pistoiese (PT) per un percorso di 16 km attraverso la Romea Strata, i percorsi collinari e le degustazioni nelle aziende agricole; la sosta notturna è prevista a San Baronto. Vinci verrà toccata dall’escursione domenica 1 giugno, quando la carovana arriverà da Lamporecchio passando dalla casa natale di Leonardo ad Anchiano, con la degustazione dei prodotti locali a cura della Strada dell’Olio e del Vino e del Montalbano; quindi buffet finale nella Palazzina Uzielli e percorso museale leonardiano.

Informazioni e prenotazione obbligatoria al 3511472959 o segreteria@orologionetwork.it.

Amico museo. Leonardo cartografo

Realizzato nell’ambito del progetto finanziato dal MIUR “Strumenti per la conoscenza degli studi e delle opere cartografiche di Leonardo da Vinci”, questo laboratorio per famiglie permette di avvicinarsi agli studi leonardiani di cartografia. I partecipanti potranno costruire una carta del territorio utilizzando gli stessi accorgimenti tecnici del grande scienziato.

L’evento, previsto per domenica 1 giugno alle 16.30 al Museo Leonardiano, è adatto alle famiglie con bambini di età dagli 8 ai 14 anni.

Kassenbuch: diario di prigionia di Serafino Bianconi

Un’occasione per ascoltare la memoria, attraverso le parole autentiche di chi ha vissuto una delle pagine più dure della nostra storia.

Francesca Bianconi ci conduce nella lettura del Kassenbuch, il diario di prigionia del nonno Serafino, deportato nel 1944 in un campo di lavoro in Germania. Un documento straordinario, una testimonianza viva che ci parla dal passato e ci invita a riflettere sul presente.

L’evento (domenica 1 giugno alle 18.30 a Villa Reghini a Sovigliana)sarà arricchito dalla musica dal vivo del Gruppo Fabré, per un’atmosfera intensa e coinvolgente.

A seguire, un aperitivo conviviale da condividere con il pubblico.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune, su visit-vinci.it/calendario-eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp – bit.ly/whatsappvinci – per rimanere aggiornati.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

Notizie correlate