Si è costituito il comitato di San Miniato a sostegno dei Referendum su lavoro e cittadinanza: le iniziative

Nei giorni scorsi si è costituito il comitato del Comune di San Miniato a sostegno dei Referendum popolari sul lavoro e la cittadinanza. Il primo obiettivo del comitato è quello di informare in modo capillare le cittadine ed i cittadini sul contenuto dei quesiti referendari e anche per ovviare ad una mancata ed ingiustificata informazione da parte della RAI e di larga parte della stampa. Hanno aderito le seguenti Associazioni e Partiti: CGIL, SPI, ANPI, ARCI, AUSER Ponte a Egola, AUSER San Miniato, Filo Rosso, Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Riformisti per San Miniato.

Hanno aderito a livello personale: Enzo Ademollo Dirigente sportivo, Massimo Baldacci Insegnante in pensione, Veronica Bagni Capo Gruppo Filo Rosso, Matteo Betti Presidente del consiglio Comunale, Maria Fancelli già Docente Universitaria, Delio Fiordispina Presidente ANPI San Miniato, Angelo Frosini già Sindaco di San Miniato, Vittorio Gabbanini già Sindaco di San Miniato, Vittorio Gasparri già Presidente del Consiglio Comunale, Luca Gemignani Direttore Movimento Shalom, Simone Giglioli Sindaco di San Miniato, Raffaella Grana Insegnante in pensione, Manola Guazzini già assessora Provinciale, Alfonso Lippi già Sindaco di San Miniato, Elena Maggiorelli Assessora Comune San Miniato, Maria Grazia Messerini Presidente Università tempo libero, Vanna Profeti Impiegata Cesvot, Silvia Rolandi Avvocato e ricercatrice, Mario Sladojevich Dirigente scolastico in pensione, Franca Torre Capo Gruppo del Partito Democratico, Renzo Ulivieri Presidente Nazionale allenatori di calcio.

I cittadini che intendono aderire al Comitato possono rivolgersi allo SPI – CGIL di San Miniato Basso. Con messaggio whatsapp (3488876511 – 3398745122) oppure inviando una mail (spisanminiato@pisa.tosc.cgil.it).

Il Comitato, che ha organizzato una serie di iniziative su tutto il territorio Comunale riportate di seguito, rivolge un appello alle cittadine e ai cittadini per partecipare al voto dell’ 8 e 9 Giugno e votare 5 si per cambiare l’Italia, dicendo: stop ai licenziamenti illegittimi, più tutele per i lavoratori delle piccole imprese, riduzione del precariato, più sicurezza sul lavoro, più integrazione con la cittadinanza Italiana.

Programma iniziative:

17 maggio volantinaggio mercato Ponte a Egola

Tutti i venerdì volantinaggio presso Circolo Partito Democratico San Miniato

24 maggio volantinaggio mercato Ponte a Egola

27 maggio volantinaggio mercato San Miniato

31 maggio volantinaggio mercato Ponte a Egola

1 giugno assemblea pubblica ore 15.30 presso Circolo Arci San Miniato Basso

3 giugno volantinaggio ufficio postale San Miniato e Ponte a Egola

4 giugno volantinaggio ufficio postale Ponte a Egola e San Miniato.

4 giugno volantinaggio nelle frazioni

Fonte: Ufficio stampa