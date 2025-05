Sindaco di Empoli Mantellassi in visita al centro Ecomedica: "Un'eccellenza del territorio"

Nei giorni scorsi il Sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, accompagnato dall’Assessore alle Attività Produttive e del Commercio, Adolfo Bellucci, ha fatto visita al centro Ecomedica, struttura d’eccellenza del gruppo Medipass. Durante l’incontro, la delegazione comunale ha avuto modo di approfondire i servizi di diagnosi e cura offerti dal centro, che accoglie pazienti non solo dalla Toscana ma anche da altre regioni italiane, in particolare per trattamenti di radioterapia oncologica avanzata.

L’offerta clinica si è ulteriormente rafforzata grazie a un importante piano di investimenti avviato negli ultimi due anni, che ha incluso l’installazione del primo (e attualmente unico) acceleratore Elekta Harmony PRO in Italia, oltre a sofisticati sistemi TAC e di Risonanza Magnetica potenziati dall’Intelligenza Artificiale, impiegati anche per il centramento delle lesioni tumorali. Il medico radioterapista Alessandro Fanelli e il fisico medico Gabriella Pastore, in rappresentanza del team multidisciplinare, hanno illustrato come questo ecosistema tecnologico – innovativo e in parte esclusivo – rappresenti una risorsa preziosa per la rete oncologica regionale. Il centro è pienamente integrato nei percorsi del Servizio Sanitario Regionale e collabora attivamente con il Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM) dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli per la definizione dei piani terapeutici. Da qualche mese, inoltre, è disponibile anche il trattamento di ipertermia oncologica, che in specifiche indicazioni può essere associato alla radioterapia per aumentare l’efficacia del percorso di cura.

Nel corso della visita è stata anche presentata l’intera offerta ambulatoriale polispecialistica, attualmente in fase di ulteriore ampliamento. Entro il prossimo semestre, Ecomedica prevede infatti l’attivazione di nuovi percorsi di chirurgia ambulatoriale. "È stato un piacere visitare questa eccellenza del territorio - afferma il sindaco di Empoli Mantellassi - e constatare la qualità degli investimenti realizzati per offrire servizi sempre più avanzati alla cittadinanza". Per Flavio Vinci, amministratore delegato di Medipass, "innovazione e standard elevati di cura guidano ogni nostro intervento. Le stesse tecnologie e competenze presenti al Policlinico Gemelli di Roma devono poter essere disponibili anche a Empoli, così come a Milano, in Puglia o in Sardegna".

Fonte: Ufficio stampa