Scoperto sotto un'auto a Empoli un esemplare di tartaruga azzannatrice

Una tartaruga azzannatrice stava vagando per via Pratovecchio a Empoli. Sono intervenuti i carabinieri forestali che hanno segnalato ignoti all'autorità giudiziaria per i reati "di abbandono di animali, di detenzione di esemplari di specie protette senza la prescritta documentazione e per detenzione di esemplare considerato pericoloso per la salute, la pubblica incolumità e la biodiversità" come si legge in una nota.

Il grosso esemplare di Chelydra serpentina aveva un carapace di 35x35 centimetri, è stato segnalato alle forze dell'ordine da una telefonata. La tartaruga azzannatrice si era riparata sotto un'auto. È stata portata agli uffici della forestale di Empoli mentre si cercava di capire la provenienza.

Scrivono i carabinieri che la tartaruga azzannatrice è una "specie inclusa nell’allegato B del Reg. CE 338/1997 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio nonchè inserita nell'elenco degli animali pericolosi del D.M. 19.04 1996 in riferimento al decreto legislativo n.135/2022 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica".

La tartaruga proveniva certamente da una casa, forse nelle vicinanze, come asserito dai militari, dato che non è specie autoctona. Per questo è scattata la segnalazione. L'animale è stato affidato a un centro didattico WWF.

Notizie correlate