Tenta di rubare giacca da un negozio, aggredisce titolare: arrestato 44enne

A Piombino i carabinieri hanno arrestato un 44enne nordafricano, regolare in Italia, per rapina impropria e denunciato un suo connazionale di 24 anni per favoreggiamento. L’uomo aveva tentato di rubare una giacca da un negozio in via Torino, aggredendo il titolare che cercava di fermarlo. Il complice ha cercato di ostacolare il negoziante per favorire la fuga. I Carabinieri sono intervenuti rapidamente, bloccando l’aggressore. L’arresto è stato convalidato e sono stati disposti gli arresti domiciliari. Entrambi sono indagati e da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

