Torna Ludicomix, 20 anni di passione pop e nerd a Empoli

Preparatevi a immergervi in un mondo di fantasia, avventura e divertimento! Ludicomix, la fiera del fumetto e della cultura pop torna nel 2025 con la sua ventesima edizione, pronta a stupire e coinvolgere appassionati di ogni età. La manifestazione taglia un traguardo importante e per niente scontato: 20 edizioni in cui si è plasmata ed evoluta con il mutare delle passioni del nostro variegato mondo, e per l’occasione si concede un giorno in più da passare insieme, tingendosi delle mille sfumature che colorano questo mondo. Dal 31 maggio al 2 giugno 2025, il centro storico di Empoli si trasformerà in un vero e proprio regno della creatività, con un programma ricco di eventi, ospiti speciali e attività imperdibili, chiudendo idealmente il mese fantastico inaugurato da Leggenda Festival. Ludicomix ha il patrocinio del Comune di Empoli, Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana.

Inoltre, quest’anno per la prima volta il Festival rientra nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026. Il Festival condivide, infatti, i valori dell’Olimpismo e del Paralimpismo negli spazi della sana competizione sia in riferimento agli e-sport che ai classici giochi da tavolo, senza dimenticare i contest di cosplay (costume play) che sono attività che promuovono la partecipazione di tutti, indipendentemente dalle loro capacità, disabilità o background oltre ad insegnare i valori dello sport, come la correttezza, il rispetto, la collaborazione e la lealtà, a persone di ogni età e livello di abilità.

Mancava all'appello solo Ludicomix, commenta il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, per la ripartenza in grande stile degli eventi in centro a Empoli. Tante iniziative hanno reso il nostro maggio unico nel panorama della provincia e della regione, andiamo avanti con Ludicomix, una vetrina di spicco per il mondo ludico, nerd e cosplay. L'apertura con Cristina D'Avena a ingresso gratuito sabato 31 alle 21 è il ringraziamento ideale per 20 anni di grande impegno, il weekend sarà altrettanto incredibile.

Ludicomix arriva al traguardo dei 20 anni con la stessa voglia di far giocare tutta la città, dichiara l’Assessore Matteo Bensi. Dal 31 maggio al 2 giugno chiude idealmente il mese inaugurato dal festival Leggenda che ha proseguito con Luminaria. Maggio a Empoli è stato fantastico!

Dal Palaexpo al Parco Mariambini, a Piazza della Vittoria, per la prima volta tre giorni di intrattenimento per tutti i gusti! Palazzo delle Esposizioni” con gli espositori commerciali di gadget, fumetti e videogiochi, l’artist alley e le produzioni indipendenti. Fantasy Park” al parco Mariambini con associazioni nuove e storiche, uno stage, una nuova area incontri sotto la tettoia (rocks&talks), la divisione del parco in mini-aree tematiche (Multiverso,Gdr, Live e Kids), nuovi allestimenti e espositori commerciali di prodotti artigianali. “Emporio del fatto a mano” a cura del collettivo artistico Le Vanvere che fa da ponte collegando il Palazzetto ed il Fantasy Park in una continuità già collaudata con successo l’anno scorso. Lo street food in Piazza Guido Guerra.Taverna del Ciuchino Volante (Giochi di Ruolo con più di 30 Master pronti a far giocare fantastiche avventure). L'antica Ludosteria (Ludoteca dei giochi da tavolo con i volontari delle associazioni toscane che spiegheranno i giochi). L’area tornei giochi di carte collezionabili come Magic, Pokémon, Altered e Lorcana. Area Conferenze Edutainment & Social.

Protagonisti di Ludicomix 2025: Katerina Ladon, illustratrice della nuovissima edizione di D&D, autrice del manifesto di quest'anno, sarà uno degli ospiti speciali, con una mostra personale. Al Palaexpo, il cuore storico della manifestazione, da dove tutto è cominciato: l’area commerciale della fiera sarà arricchita dallo spazio per gli incontri con autori e fumettisti, una ludoteca ancora più grande con spazio per il gioco libero ed i tornei gestita dalle associazioni del territorio per incontrarsi e scontrarsi. La collaborazione con il collettivo de Le Vanvere raggiunge i 10 anni e per l’occasione saranno allestite mostre ed eventi in collaborazione con l’altro grande evento del maggio fantastico empolese, Leggenda Festival. Ci si potrà sfidare in tornei di videogiochi, giochi da tavolo e di ruolo, per mettere alla prova le abilità e conoscere nuovi amici. Grande spazio anche ai tornei di Carte Collezionabili, come Magic, Lorcana e Altered, ed ai content creator più famosi del settore, tra cui anche "Escilgioco"! Tornerà anche la “Taverna del Ciuchino Volante”, lo spazio dedicato ai giochi di ruolo, che l'anno scorso ha fatto la sua prima apparizione in fiera, e che quest'anno si sposterà nell’area del Fantasy Park con più spazio a disposizione. Al Cosplay Contest verrà assegnato il titolo di miglior cosplayer di Ludicomix 2025. E poi divertimento con i gruppi cosplay dedicati agli universi fantastici più popolari, sfilate, mini-seminari e mille altre attività dedicate al fenomeno cosplay. Scoprirete le ultime novità del mondo del fumetto, dell'editoria e del merchandising, per arricchire le collezioni e trovare il regalo perfetto. Divertimento assicurato con laboratori creativi, spettacoli e animazioni pensati per i più piccoli, per vivere un'esperienza indimenticabile in famiglia. Inoltre, concerti e spettacoli con le sigle dei cartoni animati preferiti, incontri con i nostri ospiti d’eccezione per celebrare la ventesima edizione.

Tornerà Rossa Caputo, famosa doppiatrice di Hazbin Hotel, che incontrerà il pubblico e presenterà il suo nuovo, imperdibile, progetto di GdR. Silvia Fossati aka Escilgioco, content creator di giochi da tavolo e libri game, Cristiana Nerdarte, divulgatrice e content creator di Storia dell'arte e cultura Nerd, Il gruppo di Critico Assoluto con Rossa Caputo, Riccardo Suarez e Rocco Garzetti, autori di web series dove Doppiatori Italiani, Influencer e Content Creator si dedicano a sessioni di Gioco di Ruolo al tavolo, Wendzy, content creator di tutorial creativi e artistici per bambini e adolescenti, Simone Gabrielli, Valentina Cogo (VAGO) - Edutainment & Social. E per festeggiare con tutta la città, sabato 31 maggio alle 21,30, torna anche Cristina D'Avena con un concerto gratuito aperto a tutti. Dal palco principale in Piazza della Vittoria, all'area incontri del parco, saranno numerosi gli eventi da seguire: il concerto delle Alabarde Spaziali, domenica 1° giugno, in Piazza della Vittoria, la gara Cosplay, sempre domenica 1° giugno, nel pomeriggio in Piazza della Vittoria,l aboratori creativi per bambini, Piazza Guido Guerra (Emporio) e Palazzo Leggenda, Edutainment & Social, Piazza Guido Guerra. E inoltre le mostre: MANIfesti, mostra del collettivo Le Vanvere in Piazza della Vittoria, 10 Anni a Vanvera, retrospettiva con più di 300 opere delle collettive ospitate dal Ludicomix a partire dal 2014 a Palazzo Leggenda, God Save the Queer, progetto sulle tematiche di parità di genere e la comunità LGBTQIA+ in collaborazione col Comune di Empoli e rete RE.A.DY Piazza Guido Guerra (Emporio), la mostra di Katerina Ladon,personale dell’autrice del manifesto Ludicomix 2025 in piazza Guido Guerra. Torna l’iniziativa dedicata alla divulgazione scientifica attraverso i linguaggi dei social media, con l’obiettivo di rinnovare la didattica e avvicinarla agli stili comunicativi delle nuove generazioni.

L’edizione 2025 prevede due giornate di studi (31 maggio e 1° giugno) con tavole rotonde su temi come ADHD, autismo, fisica, vulcanologia, AI e fumetto, che vedranno il coinvolgimento di accademici, divulgatori e associazioni del territorio. Tra le novità di quest’anno: la location, che si sposta nel Palazzo delle Esposizioni, a sottolineare il legame con Ludicomix e l’interesse crescente verso i temi trattati. Le tavole rotonde pomeridiane metteranno in dialogo voci diverse unite da una stessa tematica, in un formato più diretto e partecipativo, ispirato alla comunicazione interattiva tipica dei social. Per la prima volta sarà allestita in piazza Guido Guerra una vera e propria area dedicata al ristoro degli avventurieri, e non solo. Ludicomix è un evento per tutti: sia per appassionati di fumetti, videogiochi, giochi di ruolo, cosplay o semplicemente amanti della cultura pop. A Ludicomix un'atmosfera accogliente ed inclusiva, dove poter condividere la passione con persone che la pensano allo stesso modo. Non mancate all'appuntamento con la ventesima edizione di Ludicomix!

