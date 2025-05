Via Duprè a Empoli cambia: in un tratto sarà istituito il senso unico

Una modifica permanente alla viabilità in via Giovanni Dupré per il tratto compreso tra via Benvenuto Cellini e piazza Pinturicchio: dal 4 giugno 2025 cominceranno i lavori per l’istituzione del senso unico di marcia.

Il provvedimento si rende necessario poiché l’immissione da via Duprè in via Cellini, con provenienza da piazza Pinturicchio, si manifesta particolarmente insidiosa e per la scarsa visibilità si sono verificati molti sinistri.

Durante lo svolgimento dei lavori, il personale del Comune provvederà a mettere anche degli avvisi nelle cassette postali e sulle auto parcheggiate.

L’ORDINANZA – In via Giovanni Duprè, nel tratto compreso tra via Benvenuto Cellini e piazza Pinturicchio sarà istituito in via permanente il senso unico di marcia con andamento via Cellini – Piazza Pinturicchio. Verrà installata la segnaletica verticale di “Senso Unico”, altezza incrocio via Cellini – via Duprè per entrambi i lati della strada; seguirà l’installazione di segnaletica verticale “Senso Vietato”, altezza incrocio piazza Pinturicchio- via Duprè su entrambi i lati della strada e contemporaneamente, l’installazione di segnaletica verticale di “Direzione Obbligatoria a Sinistra”. Saranno revocati la segnaletica di “Stop” e il “Divieto di Fermata" all'incrocio via Cellini – via Duprè .

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate