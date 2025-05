'Volontari della Libertà': Presentazione del libro di Carmelo Albanese alla Villa Medicea di Cerreto Guidi

Sabato 31 maggio, alle ore 16, presso la Villa Medicea di Cerreto Guidi, si terrà la presentazione del libro 'Volontari della libertà – L'arruolamento nei Gruppi di Combattimento a Empoli e in Valdelsa (1944-1945)' di Carmelo Albanese.

L’incontro sarà coordinato dal direttore di Gonews.it Giovanni Mennillo, e vedrà un dialogo con l’autore a cura di Paolo Santini.

Il volume racconta la storia dei volontari provenienti da Empoli e dai comuni limitrofi, tra cui Cerreto Guidi, che tra il 1944 e i primi mesi del 1945 decisero di arruolarsi nei Gruppi di Combattimento per contribuire alla liberazione dal nazifascismo. Molti di loro avevano vissuto sulla propria pelle violenze e soprusi: non volevano più nascondersi, ma lottare per cambiare la società e riconquistare la libertà.

L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dall’ANPI di Cerreto Guidi, dall’ANPI di Empoli, dalla Villa Medicea di Cerreto Guidi e da altre associazioni del territorio.

Per informazioni: 0571 55707