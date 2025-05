A Empoli nasce la prima iniziativa Cohousing Freedom di quartiere

La comunità di abitanti del Cohousing Freedom, progetto promosso dal Comune di Empoli e dal raggruppamento Freedom – Condividere l’abitare, annuncia la sua prima iniziativa dedicata al quartiere e aperta a tutta la cittadinanza.

Sabato 31 maggio, dalle ore 17 alle 19, in largo della Resistenza, si terrà un laboratorio all’aperto per la realizzazione di “bombe di semi”, piccole sfere di terra e semi pronte a far fiorire gli spazi verdi del centro storico. L’attività è ideata e organizzata direttamente dagli abitanti del condominio solidale e nasce dal desiderio di prendersi cura insieme del territorio, promuovendo la partecipazione attiva, la valorizzazione degli spazi comuni della città e la sostenibilità ambientale.

“L’evento rappresenta un’occasione unica per conoscere la realtà del cohousing e lo spirito delle persone che lo abitano - sottolinea con soddisfazione Gabriele Danesi, Presidente di Auser Abitare Solidale capofila del progetto - inoltre questa iniziativa arriva dopo un lungo e prezioso percorso di costruzione della comunità di abitanti.”

“Attraverso la condivisione di esperienze, la collaborazione e l’impegno collettivo, abbiamo creato un ambiente di solidarietà e vicinanza che ha portato gli abitanti a voler estendere al quartiere e alla città di Empoli attività di buon vicinato. - aggiungono Cristian Pardossi e Alessia Macchi della Cooperativa Sociale Casae - Il laboratorio delle bombe di semi è un gesto simbolico e concreto del desiderio di far fiorire non solo gli spazi verdi, ma anche le relazioni e il senso di appartenenza che unisce.”

La partecipazione è libera e aperta a grandi e piccoli: tutti sono invitati a portare il proprio entusiasmo e la voglia di “seminare bellezza”.

Per informazioni: freedom.empoli@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa