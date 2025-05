Aggredisce la moglie davanti ai figli piccoli: divieto di avvicinamento per un 30enne

Un uomo di 30 anni è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie e dovrà indossare il braccialetto elettronico. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri di Rio nell’Elba, nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento arriva dopo un episodio avvenuto nei primi giorni di maggio, quando i militari erano intervenuti per sedare un violento litigio tra marito e moglie, entrambi di origini est europee. In quell’occasione, l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, avrebbe aggredito la coniuge davanti ai due figli piccoli della coppia.

Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro di reiterate violenze domestiche, sia verbali che fisiche. In seguito al primo intervento, era già stato disposto l’allontanamento urgente dell’uomo dalla casa familiare. Nei giorni scorsi è stata poi emessa la misura restrittiva del divieto di avvicinamento, con l’applicazione del braccialetto elettronico per garantirne l’effettiva esecuzione.