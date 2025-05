Al Chiostro di Santa Maria ecco 'Otto stagioni per un bandoneon'

Tutto pronto per il primo appuntamento della rassegna a ingresso gratuito “Note nei chiostri empolesi” a cura dell’associazione Il Contrappunto di Empoli, con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze, con il sostegno del Ministero della Cultura e il supporto della Fondazione Il Cuore si scioglie.

La rassegna, parte del calendario “Uno spettacolo d’estate - Empoli 2025”, si aprirà domenica 1 giugno 2025, alle 21.15: il Chiostro di Santa Maria a Ripa (via della Repubblica 131, Empoli) ospiterà il concerto “Otto stagioni per un bandoneon” con Fabio Furìa (bandoneon), compositore e arrangiatore, fra i più importanti bandoneonisti d’Europa, Ettore Pellegrino (maestro concertatore), violinista dalla carriera internazionale ma anche direttore artistico dal prestigiosissimo curriculum, e l’Orchestra Ico Suoni del Sud, che fra le molteplici collaborazioni vanta anche quelle per la registrazione di musiche da film con musicisti come Ennio Morricone, Nicola Piovani e Luis Bakalov: saranno proposte musiche di Vivaldi e Piazzolla, in particolare “Le quattro stagioni” di Vivaldi con il Concerto n. 1 in Mi maggiore op. 8 RV 269 “La primavera”, il Concerto n. 2 in Sol minore op. 8 RV 315 “L’estate”, il Concerto n. 3 in Fa maggiore op. 8 RV 293 “L’autunno” e il Concerto n. 4 in Fa minore op. 8 RV 297 “L’inverno”, e “Las Cuatro Estaciones Porteñas (Le quattro stagioni di Buenos Aires) di Piazzolla con i brani “Primavera porteña (Primavera)”, “Verano porteño (Estate)”, “Otoño porteño (Autunno)” e “Invierno porteño (Inverno)”.

Il concerto, così come gli altri sette appuntamenti della rassegna che farà tappa anche nei chiostri degli Agostiniani e della Collegiata di Sant’Andrea per concludersi il 31 luglio, è a ingresso gratuito.

LE ALTRE DATE - Il 12 giugno, il chiostro di Santa Maria a Ripa ospiterà Fabrizio Meloni (clarinetto) e l’Orchestra Il Contrappunto, diretta dal Maestro Damiano Tognetti: saranno proposte musiche di Mozart, Darmanin e Grieg. Il chiostro degli Agostiniani ospiterà il 16 giugno Angela Camerini (flauto), Annalisa De Santis (arpa) e l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli diretti dal Maestro Andrea Mura, impegnati in un repertorio dedicato a Mozart. Il 23 giugno nel chiostro della chiesa di Santa Maria a Ripa, Giulio Clementi (trombone) e l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli diretti dal Maestro Andrea Mura daranno vita a musiche di Albinoni e Mozart. Quattro le date da mettere in agenda nel mese di luglio: si comincia il 3 nel chiostro di Santa Maria a Ripa con Federico Piccioli alla chitarra impegnato in brani di De Viseé, Milhaud, Caldini, Torroba, del Vescovo e Llobet; il 6, lo stesso chiostro ospiterà l’opera “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo per la regia di Rosemarie Danziger, con i solisti della Greve Opera Academy, Coro del Teatro Garibaldi, diretto da Alessandro Papini, e l’Orchestra da Camera di Greve in Chianti, diretta da Adrian Sylveen; il 14 appuntamento nel chiostro della Collegiata di Sant’Andrea con l’Ensemble Baroque Lumina composta da Patrizio Focardi (violino), Heilke Wolf (violino), Kuen Hildegard (viola), Giacomo Petrucci (violoncello) e Giacomo Benedetti (clavicembalo e concertatore), che proporranno musiche di Vivaldi e Bach; il 31, l’appuntamento finale si terrà al chiostro di Santa Maria a Ripa con Eliot Fisk (chitarra), Raquel Fisk (pianoforte) e l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli diretti dal Maestro Damiano Tognetti, impegnati su brani di Mozart e Rodrigo.

CANALE WHATSAPP - Per permettere a tutte e tutti gli interessati di restare informati sulle attività e i concerti dell’associazione direttamente sul proprio smartphone, oltre alle pagine social Il Contrappunto su Facebook, Instagram e LinkedIn, è stato attivato il Canale WhatsApp Il Contrappunto. Per iscriversi basta cliccare sul link di seguito https://whatsapp.com/channel/0029VbB1CoF96H4TuvBVhB3G ed effettuare la breve procedura di registrazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione Il Contrappunto chiamando il 353 4799903 o scrivendo a info@associazioneilcontrappunto.com.

Fonte: Il Contrappunto - Ufficio stampa