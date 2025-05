"Sicurezza priorità assoluta": dal Pisll di Empoli l'appello a chi lavora in agricoltura

La recente tragica ondata di infortuni gravi e purtroppo anche mortali che ha coinvolto nei giorni scorsi nell’empolese operatori agricoli nell'uso di trattori agricoli dotati di cabina o telaio di protezione, accende un campanello di allarme sulla sicurezza in agricoltura. E’ un monito drammatico che sottolinea l'importanza cruciale di semplici, ma vitali misure preventive. Il D.Lgs 81/08 è chiaro: la sicurezza non è un optional ma un dovere.

I Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) di Empoli che sono parte del Dipartimento della Prevenzione della Asl Toscana centro, rivolgono un appello accorato a tutti gli agricoltori, ai contoterzisti e a chiunque operi con i trattori: “Fate della sicurezza una priorità assoluta. Ricordatevi di allacciare sempre la cintura di sicurezza e di sottoporre i vostri mezzi e le attrezzature agricole a una manutenzione rigorosa. Ogni vita è preziosa, e ogni infortunio è, in gran parte, evitabile”.

Le misure preventive di seguito, arrivano dai Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di Empoli.

Allacciare la cintura di sicurezza, una priorità assoluta

L'utilizzo della cintura di sicurezza sui trattori muniti di strutture di protezione antiribaltamento è un obbligo inderogabile. Troppo spesso si sottovaluta questo gesto, ritenendolo scomodo o superfluo. In realtà, in caso di ribaltamento la cintura è l'unico dispositivo capace di trattenere l'operatore all'interno della zona di sicurezza evitando lo schiacciamento. Senza cintura anche la cabina più robusta diventa una trappola mortale.

La manutenzione: non un costo, ma un investimento in sicurezza

Accanto all'uso della cintura, la manutenzione periodica e scrupolosa dei mezzi agricoli è altrettanto cruciale. Un trattore è una macchina complessa e potente che, se non curata con attenzione, può trasformarsi in un pericolo inaspettato. La noncuranza e la superficialità nella manutenzione sono, purtroppo, tra le cause più frequenti degli incidenti.

Ecco cosa non devi mai trascurare:

• Freni e sterzo: Sono i tuoi comandi vitali. Assicurati che rispondano sempre prontamente e in modo efficace.

• Pneumatici: Sono il tuo contatto con il terreno. Controlla pressione e usura per garantire stabilità e aderenza.

• Organi di trasmissione: Un malfunzionamento può causare blocchi improvvisi o perdite di controllo.

• Strutture ROPS e sistemi di ritenuta: Verifica l'integrità del telaio di sicurezza e il corretto funzionamento delle cinture.

Ogni controllo, ogni piccola riparazione, è un investimento sulla tua vita e sulla tua attività. Un trattore ben mantenuto è più affidabile, più sicuro e ti permetterà di lavorare con maggiore serenità ed efficienza.

Non solo il trattore: la sicurezza delle attrezzature a traino

Il trattore è il cuore pulsante del lavoro agricolo, ma la sua operatività è spesso legata all'uso di diverse attrezzature a traino o portate, come rimorchi, trincia erba, frangizolle e molte altre. Anche queste macchine rappresentano un potenziale rischio se non gestite con la massima attenzione.

• Rimorchi: Assicurati che il sistema di aggancio sia sempre robusto e senza giochi, che i freni del rimorchio funzionino perfettamente e che la segnalazione luminosa sia ben visibile. Un carico mal distribuito o eccessivo può compromettere la stabilità dell'intero convoglio.

• Trincia erba e altre attrezzature con organi in movimento: Sono macchine con parti rotanti o taglienti ad alta velocità. È fondamentale che tutte le protezioni di sicurezza (carter, griglie, ripari) siano integre e al loro posto. Non rimuoverle mai e non lavorare con ripari danneggiati.

• Frangizolle e attrezzi per la lavorazione del terreno: Verifica sempre lo stato di usura degli elementi lavoranti e assicurati che i sistemi di bloccaggio e regolazione siano efficienti. Attenzione alle manovre in retromarcia o in spazi ristretti, dove il rischio di impatto con l'attrezzo è maggiore.

Ricorda sempre che la sicurezza non è solo una questione di manutenzione del trattore, ma riguarda l'intero sistema trattore-attrezzo. Prima di ogni utilizzo, dedica qualche minuto a un controllo visivo e funzionale di tutte le attrezzature che intendi impiegare.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa