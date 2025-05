Arianna Sacripante e Giorgio Minisini alla festa dello sport di Montopoli

Sport, gioco e comunità alla base del grande evento in programma sabato 7 giugno negli spazi esterni e l'area della Piscina Le Barbate nel Comune di Montopoli. Questa mattina è stato presentato il progetto “A Tutto Sport”, evento promosso dal Comune di Montopoli in Val d’Arno in collaborazione con UISP Zona Cuoio e realizzato grazie al contributo dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, con il patrocinio di Rete inclusione Evv.

"Sarà una giornata di festa all’insegna dei valori dello sport, della condivisione e della valorizzazione delle differenze – ha aperto la vicesindaca Irene Cavallini – in cui i nostri giovani potranno sperimentare nuove discipline sportive, divertirsi in un ambiente accogliente. Si tratta della manifestazione conclusiva di un progetto di promozione dell'attività sportiva, che ha visto la nostra amministrazioni impegnata in questi primi mesi del 2025, una giornata di celebrazione dello sport inclusivo e del valore della pratica sportiva come opportunità di benessere e socializzazione. Grazie agli uffici comunali al dirigente Michele Valori e alla responsabile Giada Di Filippo. Avere ospiti i due atleti del Progetto Filippide, Giorgio Minisini e Arianna Sacripante, è un sogno che si realizza".

Nel mese di settembre il Comune di Montopoli in Val d'Arno ha partecipato a un avviso di manifestazione di interesse per un contributo economico da parte di AGIA (autorità garante infanzia e adolescenza). L'avviso riguardava la possibilità di avere a disposizione fondi per dare contributi per la frequenza di attività sportive per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni con priorità per minori con disabilità e appartenenti a nuclei familiari in disagio socioeconomico e per organizzare un evento di promozione di sport e inclusione. Montopoli è stato uno dei soli tre Comuni che in provincia di Pisa ha ottenuto il contributo.

"Lo sport porta avanti valori importanti come quello dell’inclusione e del rispetto – ha detto la presidente di Uisp Zona del Cuoio Viola Gemignani – i due campioni olimpici sono i testimoni di uno sport aperto e per tutti. Siamo orgogliosi come Uisp di portare avanti questo progetto".

Un momento di grande valore umano e sportivo sarà l’esibizione dei due atleti del Progetto Filippide, che hanno emozionato l’Europa durante gli Europei di Roma 2022: Giorgio Minisini, pluripremiato atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e figura di spicco del nuoto sincronizzato mondiale e Arianna Sacripante, nuotatrice artistica con sindrome di Down, medaglia d’oro ai Trisome Games 2016 e simbolo di sport come strumento di inclusione.

"Grazie al Comune di Montopoli che il 7 giugno sarà al centro del mondo – ha detto Nicola Pintus, presidente del progetto Filippide – , un evento che porteremo come esempio anche durante la nostra presentazione alle Nazioni Unite, pochi giorni dopo. Giorgio e Arianna sono l’esempio di ciò che vuol dire inclusione, del fare insieme. Da sottolineare l’aspetto che questo evento si rivolge ai più giovani un modo pratico per formare chi domani guiderà le scelte politiche e sociali del nostro Paese".

La giornata comincerà alle 9.30 con la registrazione dei partecipanti, alle 10 ci sarà l’apertura dei giochi a cura del Gruppo Storico Montopolese e l’inizio delle attività sportive a rotazione negli spazi allestiti. Durante la mattinata infatti i bambini e le bambine potranno provare e cimentarsi in diversi sport: atletica, ciclismo, basket, laboratori ludico-motori, sport inclusivi, giochi di squadra, percorsi motori e molto altro. Alle 12.30 è prevista l’esibizione di nuoto sincronizzato con Arianna Sacripante e Giorgio Minisini, introdotta dall'orchestra dell'Istituto comprensivo G. Galilei (alunni della scuola secondaria di primo grado - indirizzo musicale), a seguire pranzo libero e attività in piscina.

L'ingresso alla manifestazione sarà gratuito e riservato con priorità ai giovani e alle giovani che hanno aderito al bando comunale per il diritto allo sport (anche se non vincitori del contributo) e ai soci delle associazioni presenti. È possibile prenotarsi al numero whatsapp 3358096619.

Alla conferenza stampa hanno partecipato i rappresentanti della associazioni presenti sabato 7 giugno. Sabrina Marmeggi, per Abbracciami Aps e la Rete inclusione, che insieme ad Alessio Priami per Etrusca basket ha raccontato il progetto di basket inclusivo per portare quella testimonianza come esempio di ciò che dovrebbe essere lo sport. Valeriano Dodde per Geniali Odv ha presentato le attività su pedali che saranno presenti il 7 giugno, mentre Tommaso salvadori della Pro Loco Montopoli della possibilità di provare a suonare e sbandierare con i musici e gli alfieri del gruppo. Gisella Ensabella della Asd Gam ha presentato le attività della squadra di atletica e Gianluca Drago dell’Aquateam Nuoto Cuoio quelle in piscina.

"Questo è lo sport – hanno concluso l’assessore allo sport Andrea Marino e la sindaca Linda Vanni – grazie all’autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza abbiamo l’opportunità di fare sport, stare insieme, giocare. Questo è l’aspetto più bello di ciò che può fare un’amministrazione comunale".

